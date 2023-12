EU a Velká Británie se rozcházejí v regulaci umělé inteligence

V reakci na předběžnou dohodu EU, která od poskytovatelů platebních služeb vyžaduje povinnost provádět okamžité platby v eurech, přichází Crede Experto, dceřiná společnost Arbes Technologies, s řešením pro rychlou integraci těchto plateb do existujících bankovních core systémů. Okamžité platby v eurech (SCT Inst) představují posun umožňující evropské kreditní převody za méně než deset sekund, a to každý den v roce, s maximální částkou 100 000 eur na jednu transakci.Crede Experto tak nabízí řešení, které tento proces zjednodušuje a urychluje. „Máme za sebou několik projektů, kde se okamžité platby v eurech podařilo úspěšně implementovat. Trvalo to ale jeden až dva roky,“ říká Jiří Sandanus, výkonný ředitel společnosti Crede Experto Praha. „Náš přístup umožní finančním institucím integrovat tuto službu do svých systémů v řádu několika měsíců.“ Řešení Crede Experto dovolí finančním institucím zaměřit se na interní integraci, čímž se snižuje čas a nároky na zdroje potřebné k zavedení těchto plateb. Díky kombinaci produktu Payment Transaction System Crede Experto a DS SWIFT certifikovaného Service Bureau od Digital Systems získají uživatelé efektivní cestu k rychlému zavedení okamžitých plateb.