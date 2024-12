Expanze na zahraniční trh: Praktické tipy pro úspěšné podnikání

Společnost Thein Security, člen investiční skupiny Thein, s potěšením oznamuje nového člena na pozici Sales Director, Petra Zahálku. Tento krok je součástí strategického plánu rozvoje obchodních dovedností a posílení týmu. Petr Zahálka přináší do Thein Security více než osmnáct let zkušeností z oblasti obchodního a technického managementu. V nové roli má mít na starosti posílení schopností týmu a rozvoj obchodních a technických znalostí Key Account manažerů. Petr je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Během své kariéry zastával různé obchodní a technické role, přičemž posledních osmnáct let působil ve společnosti TD SYNNEX. Zde se specializoval na bezpečnostní technologie, zejména na produkty společnosti Palo Alto Networks, a vedl rozvoj zákaznické sítě této značky v České republice.