Až do 28. dubna může kdokoli on-line hlasovat o „vítězi“ populární ankety Absurdita roku, která je každoročně vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Podívejte se na letošní nominace! Odborným garantem je Hospodářská komora ČR. Ze strany státu často slyšíme, co se všechno dělá pro zlepšení podmínek pro podnikání, ale někdy to vypadá spíše opačně. Zákonů a nařízení, které podnikatelům a živnostníkům házejí klacky pod nohy, je stále dost a dost. Daňový systém, stavební zákon, ale i řada konkrétních paragrafů v zákonech, u kterých úřední šiml zase jednou zařehtal. A proto je tu anketa Absurdita roku a její letošní nominace. Hlasujte do 28. dubna na www.firmaroku.cz/absurdita-roku. Výsledky budou vyhlášeny 3. května na pražském Náměstí Republiky.