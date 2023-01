FIN REvoluce

Hlavními tématy letošní konference jsou:

· Digitalizace finančního sektoru.





· Jak na onboarding nových klientů.

· Efektivní digitální komunikace se zákazníky – nejlepší nástroje a komunikační platformy.

· Optimalizace procesů uvnitř firmy – moderní technologie a nové nástroje.

· Inovace ze světa fintech start-upů – konkurence i nové příležitosti pro tradiční hráče.

· Svět kryptoměn – nové trendy, regulace, kyberbezpečnost.

· Jak dobře investovat a ochránit své investice v době krize.

Účastníci konference se seznámí s:

Online přístupem k bankovním službám, mobilními aplikacemi v roli moderního finančního poradce nebo komunikace zákazníků s chatbotem a zapojení umělé inteligence. Stejně jako ostatními obory proměňuje digitalizace finanční sektor od základu.

To bankám a pojišťovnám otevírá nové možnosti, jak optimalizovat procesy a přinášet zákazníkům nové a efektivní služby, ale zároveň na ně klade nemalé nároky a nutí je zkoušet nové cesty. Přijďte si poslechnout konkrétní případové studie, jak si s novými výzvami poradily banky, pojišťovny a další finanční instituce a jaké úkoly mají teprve před sebou.

V hledáčku se ocitnou také nejzajímavější inovace, s nimiž přicházejí fintechové start-upy a proč se tradičním hráčům vyplatí s nimi spolupracovat. Stranou nezůstane i svět kryptoměn a bezpečné investování, které obstojí i v době krize.

Pro koho je konference určená?

· odborníci a specialisté z bankovního sektoru,

· finanční ředitelé, specialisté, poradci,

· finanční analytici,

· ekonomové.

Spíkři

Seznam přednášejících a přednášek s odkazy na jejich kontakty jejich lze nalézt na této stránce: https://www.tuesday.cz/akce/fin-r-evoluce-2023/prednasejici/. Níže uvádíme seznam přednášejících, se kterými se budete moci na konferenci setkat.

Konferencí vás bude provádět Dalibor Z. Chvátal. Ten se po ukončení strojírenského studia postupně začal věnovat oblasti osobních financí a bankovnictví. Působil v dopravě, pojišťovnictví a v majetkoprávních oblastech. Od poloviny roku 2005 vedl finanční server FinExpert a jako zástupce šéfredaktora zároveň časopis Osobní finance. Je autorem řady článků a publikací o platebních kartách a osobních financích. Od roku 2007 je šéfredaktorem serveru Měšec.cz.

Ivo Apetauer působí v technologickém poradenství společnosti Deloitte, kde se zaměřuje na smysluplné a efektivní využití nových technologií, jeho specializací je oblast FinTechu a odložených plateb. Pomáhá klientům se zorientovat v nových výzvách jako je například Metaverse. Před angažmá v Deloitte působil na různých pozicích, kde pomáhal rozvíjet primárně Fintech startupy.

Martin Franc se již 20 let profesionálně pouští s nadšením do jakékoliv práce, která ho zaujme a neodchází, dokud není spokojen s výsledkem. Po zásadním životním rozhodnutí nebýt vojenský pilot se dal na dráhu IT. Od roku 2007 vedl a dodával IT projekty pro korporace z finanční a telekomunikační sféry v Čechách, na Slovensku, Maďarsku a Rakousku. Od roku 2017 se věnuje ve společnosti Agnostix vývoji virtuálních asistentů a voicebotů

Jan Hlavsa je spoluzakladatelem českého startupu Fondee, online investiční platformy, která umožňuje jednoduchý a transparentní přístup k investování do akcií a dluhopisů. Po devíti letech života v Londýně se vrátil do Prahy, aby založil Fondee. V zahraničí nasbíral zkušenosti ze světa velkých financí – v Greenstone Resources, private equity fondu o hodnotě 500 milionů dolarů. V mezinárodní korporaci Rio Tinto během čtyř let spolupracoval na světových miliardových transakcích. Předtím se v Evropské bance pro obnovu a rozvoj věnoval regionu východní Evropy. Vystudoval ekonomii na London School of Economics and Political Science. Bakalářské studium absolvoval na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.

Ondřej Knot vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a současně právo na Karlově Univerzitě. Titul Ph.D. získal v rámci postgraduálního programu CERGE-EI. Několik let působil jako konzultant u renomovaných konzultačních společností v Praze (BCG) a Londýně (Oliver Wyman). V roce 2013 založil s Ivanem Dovicou společnost Dateio.

Martin Pejsar na začátku své profesní kariéry pracoval více než deset let na obchodních manažerských pozicích v ČSOB a v mBank. Po následném působení v KPMG, kde se zabýval strategickými a optimalizačními projekty, nastoupil v lednu 2022 do BNP Paribas Cardif Pojišťovny. Absolvoval data-analytický program MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze a Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Je odborníkem na fyzické prodejní kanály a podporu prodeje v online prostředí. Má odborné znalosti v oblasti tvorby zákaznických cest, procesních optimalizacích a produktech bankopojištění (pojištění schopnosti splácet, pojištění platebních karet a osobních věcí, pojištění internetových rizik aj.).

Martin Podolák v průběhu své více než 15leté cesty v bankovnictví měl možnost posbírat zkušenosti z různých pozic od řízení úvěrových rizik přes produktový management a vývoj. Poté co strávil první polovinu své kariery v divizi řízení úvěrových rizik, kde mimo jiné vedl týmy schvalující zajištěné a nezajištěné úvěry, se Martin přesunul do obchodní části banky, kde dále rozšiřoval své dovednosti a zkušenosti jako manažer několika různých týmů. V tuto chvíli působí na pozici zástupce generálního ředitele mBank pro Českou republiku zodpovědného za produktový a segmentový management s odpovědností za všechny produkty, procesy a segmenty jak v Čechách, tak na Slovensku. Pole jeho působnosti v mBank začíná u akvizice nových klientů, pokračuje přes denní bankovnictví, úvěry, hypotéky, investice, pojištění, rozvoj mobilního a internetového bankovnictví, e-commerce a další.

Marek Růžička je výkonným ředitelem společnosti Bankovní identita, a.s., která provozuje BankID. Absolvent VŠE v Praze se v oblasti technologií a obchodu pohybuje celou svou kariéru. Profesní dráhu zahájil v globální poradenské společnosti Accenture, kde pracoval jako konzultant pro řízení technologických a organizačních změn. Následně působil v konzultační divizi Hewlett-Packard, dále ve společnosti O2 Czech Republic, kde byl postupně odpovědný za vedení Business divize a jako provozní ředitel také za divizi sítí a IT. V pozici generálního ředitele tři roky rozvíjel českou technologickou společnost Datasys.

Denisa Škantová má přes 20 let zkušeností z působení ve vedoucích pozicích v bankovnictví a pojišťovnictví. Ve funkci ředitelky ČSOB pro informační technologie je od srpna 2021. Před tím byla výkonnou ředitelkou Zpracování operací a nákupu ČSOB, kde řídila tým 700 zaměstnanců, jehož součástí je i Centrální nákup a IPA (Intelligent Process Automation). Do ČSOB přišla Denisa z finanční skupiny Generali/Česká pojišťovna, kde se věnovala oblasti zpracování operací a také digitalizace. Vystudovala magisterský a doktorský program na Universitě Karlově v Praze a následně MBA na University of Pittsburgh.

Lucia Tarbajovská má bohaté zkušenosti z marketingu, kdy pracovala na různých marketingových pozicích ve firmách v České republice i v zahraničí, například v Bang & Olufsen, Montblanc, Samsung, Oskar, T-Mobile a Kofola. Dnes Lucia vede tým designérů služeb v Komerční bance. Pomáhá standardizovat a zavádět metodiku designu služeb v Komerční bance s cílem poskytovat zákazníkům co nejžádanější služby.

Helena Warausová má na starosti standardizaci service designu jako součást agilního způsobu práce v Komerční bance. Dnes vede 70členný tým designérů, s nimiž buduje novou digitální banku a průběžně transformuje Komerční banku na Design driven organizaci.

Martin Ždímal se v pojišťovnictví se pohybuje již od roku 2006, před svým příchodem do RIXO.cz úspěšně působil ve společnostech Česká pojišťovna, Generali a PPF. V RIXO.cz stál u zrodu firmy a je z velké části autorem její filosofie – tedy bezplatného srovnávání pojistek klientů a nabídky nejvýhodnější alternativy z pohledu ceny i šíře pojistného krytí. Od 1. listopadu 2022 se z pozice produktového a technického ředitele posunul do role CEO společnosti.

Více informací o konferenci samotné s možností registrace a videem z předchozího ročníku naleznete na tomto odkazu: https://www.tuesday.cz/akce/fin-r-evoluce-2023/.