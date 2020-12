Finanční předsevzetí pro nový rok: Poradíme, jak z výplaty konečně ušetřit

3 tipy, jak jednoduše vytvoříte finanční polštář

Myslete na to, že finanční rezervu tvoříte pro případ krize. Na tyhle peníze byste opravdu jindy sahat neměli. Není to tedy spoření na dovolenou nebo novou televizi. Tyto dva světy tedy ideálně nechte oddělené. Nikdy by se vám nemělo stát, že svou finanční rezervu vyplýtváte právě na tyto nebo podobné radovánky.

A jak si tedy vytvořit finanční rezervu, případně si pak po jejím naplnění spořit na nějakou konkrétní radost?

1) Odkládejte pravidelně stejnou částku

Jakmile zaplatíte měsíční povinné výdaje, uložte si část peněz stranou. Kolik by to mělo být, si určete sami. Začínat můžete i s menší částkou. Důležité je získat návyk a odkládat si pravidelně. I když si uložíte jen stokorunu, je to víc než nic. A když to bude pět set korun, v ročním součtu vám to udělá hezkých 6 000 Kč. Pojistka pro nenadálý výpadek příjmů to sice není, ale jak se říká, každá koruna dobrá. Ideálně časem zkuste každý měsíc spořit 10 až 20 % z výplaty. Byť samozřejmě chápeme, že ne vždy je to možné a aktuální situace pro vás nemusí být úplně růžová.

2) Na nákupy choďte s hotovostí

Peníze, které nemáte, neutratíte. Jednoduché. Nákupy si dopředu plánujte a mějte u sebe jen tolik hotovosti, kolik opravdu potřebujete. Vyhnete se impulsivnímu utrácení za věci, které nepotřebujete. Ačkoliv síle všemožných akčních nabídek je opravdu těžké se ubránit, jde to.Pokud si úplně nevěříte, zkuste na příští nákup „zapomenout“ platební kartu doma.



Autor: h1.cz Šetřit například na dovolenou a vytvářet si finanční rezervu na horší časy – to jsou dvě naprosto odlišné věci. Rezervu byste měli použít jen v opravdu nutných případech.

Mimochodem, je vědecky prokázáno, že nakupujeme pod vlivem emocí, které se následně snažíme sami před sebou obalit racionálními argumenty. Pokud u sebe v ten okamžik nemáte hotovost a znamená to, že se pro vyhlídnutý úlovek musíte vrátit, nadšení v mezičase často vyprchá a vy původně impulsivní nákup ani nedokončíte.

3) Na běžný účet úspory nepatří

Častou chybou je používání pouze jednoho účtu. Získáte dojem, že peníze jsou snadno dostupné a můžete je použít kdykoli. Tak se ale rychle rozkutálí za zbytečnosti.

Naučte se ihned po výplatě a uhrazení nezbytných výdajů co nejvíce peněz „uklidit“ třeba na spořicí účet. V případě potřeby je z něj opravdu rychle opět získáte zpátky, a zároveň je tak snadno neutratíte. Na spořicím účtu navíc obvykle dostanete výhodnější úrok než na účtu běžném.

Ideální finanční rezerva: Minimálně šest platů

Možná se vám teď trochu protočily panenky. Odborníci na finanční gramotnost doporučují, abyste si na účtu drželi finanční rezervu ve výši minimálně šestinásobku svého měsíčního výdělku. Naprosto ideální je stav, kdy máte na účtu rezervu ve výši dvanácti měsíčních výplat.

Jak spoří Češi?

Podle průzkumu České bankovní asociace z ledna 2020 má třetina Čechů vytvořenou finanční rezervu, se kterou vydrží tři měsíce. Každý pátý Čech v případě výpadku příjmu nevydrží s financemi déle než měsíc. A 4 % dotázaných si stranou neukládají vůbec nic.



Autor: h1.cz Zatímco v mládí šetříme především na bydlení, ve starším věku začínáme spořit na důchod.

Průzkum také ukázal, že výše finanční rezervy je přímo úměrná vzdělání. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat a větší finanční rezerva na účtu. S věkem se pak mění hlavně to, na co spoříme. Mladší lidé se snaží našetřit nejčastěji na bydlení. Zhruba od 35 let začínají Češi více myslet na stáří a spoří na důchod.

Spoření vnímá 76 % dotázaných zejména jako tvorbu finanční rezervy právě pro případ, že přijdou o práci. Výpadek příjmu ale není jediná životní situace, kdy nečekaně potřebujete sáhnout do úspor. S rodinným rozpočtem slušně zamává rozbité auto, porouchaná pračka, případně i onemocnění domácího mazlíčka. A když nemáte vytvořený dostatečný finanční polštář, dopadnete na zem poměrně tvrdě.