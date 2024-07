Finanční ředitelé očekávají pro rok 2024 růst HDP až 1,5 %. Výzvou je udržitelnost

Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky, byla zvolena do výkonné rady Mezinárodní obchodní komory (ICC, International Chamber of Commerce), jež podporuje otevřený obchod a investice a pomáhá podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti světové ekonomiky. Byla založena v roce 1919 v Paříži. Nyní zahrnuje síť ICC přes 45 milionů společností, obchodních komor a podnikatelských sdružení ve 170 zemích světa. Jitka Haubová vystudovala VŠE v Praze, obor finance a účetnictví, absolvovala studium Finančního řízení na Galilee College v Izraeli, získala Certifikát specialisty na strukturální fondy od Evropské komise a je certifikovaným mezinárodním auditorem na procesy jakosti. Na začátku kariéry nastoupila do vládní agentury na podporu obchodu CzechTrade, kde zastávala pozici generální ředitelky. Jitka Haubová nastoupila do KB v roce 2006 do odboru Trade Finance. Od roku 2012 zastávala manažerské role v Korporátním a municipálním bankovnictví, jež čtyři roky řídila. Nyní je členkou představenstva Komerční banky a provozní ředitelkou banky. Od roku 2023 je předsedkyní Národního výboru mezinárodní obchodní komory v ČR.