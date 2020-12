Finanční služby potřebují vyšší úroveň provozní efektivity

Jiří Brych posílil Asseco Solutions

Před svým nástupem do Asseco Solutions prošel Jiří Brych (*1987) několik zaměstnání, kde pracoval na různých marketingových pozicích. Jeho první zkušeností byla firma AAA Byty.cz. Poté následovaly společnosti Mladá fronta, EFIN či Edenred nebo start-up Fidoo. Jeho přáním vždy bylo pomáhat firmám s využitím digitalizace nejrůznějších produktů. To jej také nakonec přivedlo do společnosti Asseco Solutions, kde zaujal pozici produktového manažera pro informační systém Helios Nephrite.