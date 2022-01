Populární e-commerce integrátor BaseLinker, který umí snadno a rychle napojit e-shopy na největší online tržiště, přichází do Česka a na Slovensko. Nástroj tak nově mohou využít i čeští a slovenští obchodníci, kteří se díky BaseLinkeru snadno dostanou na MALL a přímo v jeho rozhraní budou moci zalistovat zboží i odbavovat objednávky zákazníků. Z BaseLinkeru lze navíc své zboží vystavit i na další online tržiště včetně polského Allegra či Amazonu. „Jsme největší evropský e-commerce integrátor a naši službu aktivně využívá více než 15 000 obchodníků. Máme za sebou 15 let vývoje a nabízíme přes 400 integrací. Náš vstup do Česka a na Slovensko znamená, že e-shopy mají nově možnost napojit se na MALL pomocí jednoduchého a spolehlivého nástroje, na který si snadno napojí i třeba svůj účetní a skladový systém,“ popisuje Radek Klouda, ředitel BaseLinkeru pro Českou republiku a Slovensko.