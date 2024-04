Firmy a výzkumné a klastrové organizace mohou žádat o dotace na podporu inovačních aktivit

Společnost Garbe, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, posiluje. Do firmy přichází Tomáš Hanuš na pozici Property Managera pro Českou republiku, který přináší 25 let zkušeností z oblasti technického provozu a správy nemovitostí v České republice i na Slovensku. Tomáš během své kariéry získal komplexní zkušenosti ve správě komerčních nemovitostí, hlavně kancelářských budov třídy A a logistických areálů, ale i ve správě památkově chráněných historických objektů. Byl zodpovědný za management stavebních projektů a rekonstrukcí včetně kontroly rozpočtových výdajů OPEX a CAPEX s cílem zhodnotit nemovitostní portfolio. Do Garbe přichází ze společnosti Savills, kde působil v oddělení property managementu téměř osm let. Vystudoval elektrotechnický obor a neustále si rozšiřuje vzdělání v oblasti facility a property managementu.