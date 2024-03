Firmy a výzkumné organizace mohou žádat o dotace na zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví, ve výzvě OP TAK je připraveno 50 milionů korun

Czechitas posílila zkušená lídryně, mentorka a business koučka Ivana Šedivá. Ta má za sebou téměř 30 let zkušeností ve vrcholných pozicích společností, jako jsou McDonald’s nebo Johnson & Johnson, i spolupráci s Google for Startups. Ivana přišla do Czechitas zastávat roli Brand Engagement Officer. Její expertní témata zahrnují leadership, diverzitu, firemní kulturu, marketing, public speaking, ovlivňování a vyjednávání. Se vzděláním v oblasti umělé inteligence, obchodu a žurnalistiky má Ivana široký rozhled a hluboké porozumění klíčovým oblastem, které ovlivňují současný podnikatelský svět. Je členkou advisory boardu UNYP, spolupracuje intenzivně s VŠE a přednáší. „Jsme nadšení, že se k nám Ivana Šedivá připojila. Věřím, že i díky ní budeme v Czechitas ještě rychleji reagovat na výzvy současného rychle se měnícího světa IT. Chceme pružně zavádět všechny novinky ze světa IT do našich kurzů a motivovat tím ženy ke vzdělávání v tak perspektivním oboru, do kterého nyní vstupuje generativní umělá inteligence,“ dodává ředitelka Czechitas Senta Čermáková.