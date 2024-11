Firmy vstupují do nové éry povinného ESG reportingu. Důvodem je směrnice CSRD

Podle letošního průzkumu společnosti Amazon je ochota pracovat i po dosažení důchodového věku mezi Čechy a Slováky poměrně vysoká. Většina lidí by ráda pokračovala ve stejné práci a kombinovala čerpání důchodu společně s částečným úvazkem. Společnost Amazon dlouhodobě zaměstnává pracovníky na částečné úvazky napříč věkovými kategoriemi, včetně seniorů. Nejstaršímu zaměstnanci Amazonu je 78 let a ve firmě pracuje již devátým rokem. Výsledky průzkumu, který se zaměřil na populaci v předdůchodovém a důchodovém věku , ukazují, že 43 procent ekonomicky aktivních lidí nad 55 let, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, by bylo ochotno pracovat i po jeho dosažení. Dalších 21 procent respondentů ještě není rozhodnuto a tuto možnost zvažuje. Většina (86 %) z těch, kteří chtějí v důchodovém věku pracovat, by preferovala kombinaci pobírání důchodu a práce. Téměř polovina (46 %) z nich by zvolila úvazek větší než poloviční, zatímco čtvrtina (28 %) by volila flexibilní práci podle potřeby. Nejčastější motivací pro práci v důchodovém věku jsou kromě financí i pracovní kolektiv a možnost seberealizace.