Flexibilní formy zaměstnávání i ve směnných provozech

Projekt začal v lednu ve Zlínském a Olomouckém kraji a během prvního kvartálu se do něj zaregistrovalo přes 1600 uživatelů. I přes nabídku zkrácených směn si uživatelé nejčastěji vybírají osmihodinové a většinou jich odchodí sedm až deset měsíčně. V současné době probíhá nábor zaměstnavatelů do systému také v Jihomoravském kraji. Expanze do dalších krajů proběhne v následujících měsících.





Lidé chtějí mít v práci stále více svobody a možností. Jedním z primárních faktorů je pro ně možnost samostatného plánování pracovního a osobního času. A přesně s tímto požadavkem pracuje digitální platforma Flecto, která umožňuje dělení plných úvazků na jednotlivé směny. Uživatelé si tak mohou sami rozvrhnout svůj čas a chodit do práce, kdy se jim to zrovna nejvíce hodí. Webová aplikace je vhodná zejména pro ty, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí odpracovat plný úvazek a potřebují větší flexibilitu. Mezi ně patří například lidé pečující o osobu blízkou, rodiče na rodičovské dovolené, studenti nebo aktivní senioři. Podle statistik se jen za první kvartál letošního roku do systému zaregistrovalo více než 1600 zájemců, a to zejména ze Zlínského a Olomouckého kraje.

Přivýdělek hledají i živnostníci a zaměstnanci

Podle statistik chodí na směny přes Flecto 60 % mužů a 40 % žen. U samotných registrací uživatelů do platformy je ale statistika opačná (60 % žen, 40 % mužů). Průměrný věk flektařů je u žen 43 let a 37 let u mužů. Nejvíce zastoupenou skupinou, která službu využívá, jsou ženy ve věku 40 let. „Uživatelé odchodí kolem sedmi až deseti směn za měsíc, nejčastěji si pak vybírají směny osmihodinové. Flektaři preferují víkendové či noční směny, protože pak mají více času zařídit si osobní záležitosti ve všedních dnech. Ve většině případů se pak jedná o dlouhodobé brigádníky. Kromě uchazečů, na které jsme platformou původně cílili, pozorujeme zvýšený zájem i od živnostníků a zaměstnanců, kteří si takto přivydělávají k jiné práci,“ říká Jana Stehlíková, spoluzakladatelka společnosti Flecto.

Část registrací patřila dobrovolníkům. Během týdne se jich zaregistrovalo dvě stě

V březnu navíc Flecto nabídlo své služby zdarma všem neziskovým organizacím, které koordinují dobrovolníky pomáhající uprchlíkům. „Zájem projevilo pět organizací. V tuto chvíli je již spuštěn projekt Diecézní charita Brno, do kterého se během jednoho týdne zaregistrovalo na dobrovolnickou práci více než dvě stě uživatelů. Organizovat dobrovolné aktivity při těchto počtech je již velmi náročné. My jsme celý proces zautomatizovali během několika hodin,“ komentuje Kateřina Tkadlecová, taktéž spoluzakladatelka společnosti Flecto. Tkadlecová zároveň dodává, že se v praxi ukazuje, že je platforma vhodným nástrojem pro organizaci krátkodobých brigád, jako jsou například festivaly či eventy.