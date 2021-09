Funkční propojení online a offline prodeje je do budoucna nevyhnutelné

Do oblasti online se naopak snaží pronikat i donedávna čistě offline prodejci, kteří mnoho let internet přehlíželi a považovali jej za nedůležitý. Napomohla tomu i pandemie, která donutila velké procento prodejců zrychlit a inovovat své dosavadní postupy prodeje.

„Spojení online a offline technik pomáhá rozšířit dosah a umožňuje navázat kontakt se zákazníky, kteří by jim jinak unikli. Offline marketingové kampaně mohou posílit vliv na lokální úrovni, zatímco online pomůže oslovit globální trh. Ne každý čte místní noviny, a ne každý tráví veškerý čas online. Kombinace digitálních a tradičních metod pomáhá získat to nejlepší z obou světů,“ vysvětluje Vojtěch Strnad, partner a CEO digitální agentury WDF.

Rychlejší prodej i přechod na hybridní výuku

Jako velké pozitivum může být i lepší informovanost cílového zákazníka. Stále je tu ještě určité procento zákazníků, kteří upřednostní nákup v kamenných prodejnách s přímým kontaktem. Ale díky například správně vytvořeným webovým stránkám může zákazník načerpat mnoho informací, které ho zajímají, sám a tím si tak ušetřit svůj čas strávený na prodejně.

„Díky online kanálům prodeje chodí zákazníci do kamenných prodejen lépe připraveni s dobrou informovaností o produktu. Samotný prodej je poté rychlejší a snazší,“ potvrzuje Michal Hotmar z RIM CZ.

V poslední době se rapidně zvýšil i věkový průměr nakupujících, kteří zejména během pandemie často neměli jinou možnost než zvolit cestu online nákupu. „Přispělo to ke zvýšenému zájmu obyvatelstva k nákupu na internetu a již to pro řadu obyvatel není problém. Zejména cílová skupina 50+ nám neskutečně vzrostla,“ upozorňuje Přemysl Vícha, ředitel divize E-business nwt / Patro.cz.

Tento přesun mezi online a offline světem se ale netýká pouze prodejců jako takových. Kvůli zpřísňování vládních opatření se velká část populace přesunula na home office, a tak i například kurzy, které běžně probíhají v přímém kontaktu mezi studenty a přednášejícími se musely přeorientovat do jiné podoby.

Hladký přechod však nezvládne každý

„Pro Coding Bootcamp Praha bylo propojení online a offline výuky přirozeným krokem, který ale byl nicméně pandemií uspíšen. Naše hybridní výuka přinesla příležitosti ke vzdělávání těm, kteří by jinak těžko zvládali studium na plný úvazek ve třídě, včetně dojíždění,“ prozrazuje Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp Praha.

Ač se může zdát, že propojení těchto dvou světů přináší pouze samá pozitiva, nemusí tomu tak být. Zvládnou to na vysoké úrovni je velmi náročné jak po organizační, tak i po procesní stránce. To celé ještě podpořil značný nedostatek IT odborníků na trhu, kteří by do jisté míry s hladkým přechodem pomohli. Při přechodu mezi online a kamennými obchody chtějí zákazníci mít k dispozici nejen stejné produkty, ale také podobný zážitek. To bohužel není v moci každého prodejce. Navíc ne každému tento přechod prospěl. Sice zde máme podle statistik kolem 42 tis. online prodejců, ale drtivá většina jsou malé e-shopy s řády jednotek či desítek objednávek týdně.

„Pokud se maloobchodníkům podaří vytvořit pro své zákazníky tento typ plynulého online a offline zážitku, mohou přestat stavět své kanály proti sobě. Centralizovaná data o zákaznících pomáhají maloobchodníkům vytvořit plynulý a bezproblémový zážitek – počínaje snadno dostupným profilem zákazníka,“ uzavírá Vojtěch Strnad, partner a CEO digitální agentury WDF.