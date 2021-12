Gartner: Do roku 2025 bude polovina z deseti největších automobilek navrhovat své vlastní čipy

Podle průzkumu společnosti Accenture patří téměř dvě třetiny řidičů mezi tzv. „sustainability-minded drivers“, řidiče, kteří sebe hodnotí jako velmi nebo extrémně udržitelně smýšlející. Celkem 64 % dotázaných se řadí k řidičům se zájmem o udržitelnost, většina z nich chce, aby jejich další vůz využíval nových zdrojů energie (tzv. NEV, new energy vehicle): elektromobil, hybridní vůz, vozidlo na zemní plyn, plug-in hybrid, palivově flexibilní auto nebo vozidlo na palivové články. „Celkem 53 % řidičů, pro které udržitelnost není tak důležitá, by také dali přednost NEV,“ potvrzuje Martin Paulina, konzultant pro automobilový průmysl v Accenture. Žádná značka není prioritně vnímána jako lídr s globálně nejlepším konceptem udržitelnosti – Tesla má 12 %, BMW a Audi po 11 %. V oblasti servisu nemá 28 % ekologicky orientovaných řidičů jasný názor na nejlepší koncepci udržitelnosti, 97 % řidičů by kvůli ní změnilo značku a 99 % by tak učinilo kvůli větší udržitelnosti servisu a oprav. Udržitelně orientovaní řidiči jsou ochotni za „udržitelný vůz“ zaplatit i vyšší cenu, 63 % přijme spíše funkční než atraktivní design či vůz s nižším výkonem (62 %).