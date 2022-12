Gartner představil první Hype křivku pro rodící se technologie v oblasti podnikových financí

Start it @UNI, společný projekt ČSOB a českých univerzit podporující studentské podnikání, má za sebou premiérový Validation Camp. Na třídenním workshopu se studenti učili, jak ověřit poptávku po svých nápadech a získávali zpětnou vazbu od odborníků a investorů. Hned šest podnikatelských nápadů obdrželo finanční podporu na další rozvoj, ale porota (na obrázku) to neměla vůbec lehké. Studentský tým TeatroArt dokonce zaujal nakolik, že dostal divokou kartu přímo do akceleračního programu Start it @ČSOB.