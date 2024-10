Generativní umělá inteligence by měla urychlit kariérní postup zaměstnanců na základní úrovni napříč odvětvími

Výzkumný institut Capgemini vydal novou studii o generativní umělé inteligenci (Gen AI) v managementu „Gen AI at work: Shaping the future of organizations“. Naznačuje, že Gen AI by mohla mít pozitivní dopad už v počátečním stádiu kariéry. Podle studie má Gen AI v dlouhodobém horizontu potenciál vytvořit nové pracovní pozice, transformovat organizační struktury, řídit týmy pro fúzi lidí a AI a specializovat manažerské role.