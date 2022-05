Globální obchodní lídři mají obavy z využívání umělé inteligence

Představenstvo Twitteru oznámilo, že s Muskem dospělo k dohodě na prodeji všech akcií firmy po 54,2 dolaru za kus. Celkem by tak měl americký podnikatel zaplatit asi 44 miliard dolarů (v přepočtu přibližně bilion českých korun). Transakci ještě musí schválit akcionáři a regulační úřady v USA a její dokončení se očekává do konce letošního roku. „Doufám, že i moji největší kritici na Twitteru zůstanou, protože to je podstatou svobody slova,“ napsal Musk na svůj twitterový účet s více než 83 miliony sledujícími jen několik hodin před tím, než byla transakce oficiálně oznámena. Více na Lupa.cz.