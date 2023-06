Hlavní bezpečnostní trendy pro rok 2023

Na pozici marketingového ředitele knižního secondhandu Knihobot pro český i zahraniční trh nastupuje Radek Hudák. Jeho hlavní misí je vybudovat marketingový tým, jež bude mít na starosti budování značky a tvorbu kampaní v České republice i v zahraničí. Radek Hudák (33) přichází do Knihobotu na pozici CMO ze Shoptetu, kde působil pět let. Za sebou má i práci pro Slevomat, kde vedl marketing a zakončil ji úspěšným exitem firmy do rukou Secret Escapes za 1,5 miliardy korun. V Knihobotu bude budovat značku i v zahraničí – vloni Knihobot vstoupil na Slovensko a letos expandoval do Rakouska a Německa. To sebou nese rozšíření týmu, ale i vytvoření komunikační a marketingové strategie, které podpoří rozjezd služby i u zahraničních zákazníků. Hudák tak zúročí své znalosti zahraničního trhu i e-commerce.