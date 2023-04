Hlavní téma CFO Congressu 2023: Finanční řízení v nepředvídatelné době

Technologicko-logistická firma DODO posiluje svůj marketingový tým. Na pozici brand manažerky DODO přišla po letech působení ve vedoucích marketingových pozicích Alexandra Hůlková. S cílem zefektivnit digitální aktivity rozšiřuje tým také Jan Brachtl, který na pozici manažera digitálu skupiny vstupuje se zkušenostmi s digitálním marketingem ve společnosti Huawei či z agentury Fragile. Hůlková přichází do společnosti DODO po více než deseti letech působení v poradenské firmě Enovation, kde se postupně vypracovala z marketingové specialistky až na vedoucí pozici, kterou zastávala přes devět let. Následně se přesunula do společnosti Bezrealitky, kde měla na starost především nastavení nové digitální strategie společnosti i nové identity značky.