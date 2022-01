Home office má několik slabých míst. Jak je eliminovat

Globální krize v automobilovém průmyslu, způsobená nedostatkem čipů, materiálu, ale i pracovních kapacit, se promítá i do trhu ojetin. Počet nabízených vozů z druhé ruky spadl na úroveň krizového období roku 2009. A aut bude ještě méně a budou dražší. Začátkem letošního roku byly ojetiny s nájezdem od 500 do 500 tisíc km a nebourané na českém trhu v průměru za 377 tisíc korun, v říjnu už za 425 tisíc, to je nárůst o 13 procent! Kdo s koupí auta váhal, mohl v případě modelů nižší střední a střední třídy reálně prodělat 50 tisíc. A přitom si koupil opotřebovanější auto. Na začátku roku ukazoval tachometr ojetin průměrně 111 tisíc kilometrů, v říjnu už 118 tisíc. Na základě analýz Carvago.com předpokládá, že v průběhu tří měsíců klesne nabídka vozů k prodeji o dalších 5 až 10 procent díky dalším odstávkám výroby během Vánoc, nižší prodejnosti vozů v prosinci a současné nechuti lidí prodávat svá auta. To se odrazí na cenách. Vzniká zpětná vazba, kdy růst cen vytváří tlak na jejich další růst. Pokud zvažujete pořízení ojetého vozu, jednejte rychle. „Zlepšení není na dohled,“ radí Jakub Šulta, CEO Carvago.com.