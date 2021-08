HPE GreenLake mění IT svět, jak ho známe

Podporu ze záručního programu COVID III budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwaru, nemovitostí apod. Tuto úpravu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací a zástupci komerčních bank. Aktualizovaný program COVID III – Úprava „Invest“ byl již zveřejněn na webu ČMZRB a MPO. Podnikatelé do 250 zaměstnanců získají záruku od ČMZRB až do výše 90 % jistiny úvěru a podnikatelé s 250 až 500 zaměstnanci až do výše 80 % jistiny úvěru. Maximální výše tohoto úvěru může činit 50 mil. Kč.