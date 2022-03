Hybridy ve financích?

Nízké náklady, vysoká rychlost a uživatelská přívětivost bez tíhy, že se věci ještě určitě nějak zkomplikují. Že to zkrátka nebude tak snadné, jak se to snaží tvářit. I to jsou vjemy, které pomáhají postupnému rozmáhání sympatie k hybridním řešením v oblasti financí. Často slýcháme pojmy krypto, e-money, instantní platby. Občas dokonce nabudeme dojmu, že víme, co se za nimi skrývá.