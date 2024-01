ICT ve zdravotnictví: Jaké jsou výzvy digitalizace českého zdravotnictví?

Růst firmy si žádá větší dohled a organizovanost. Estonský scaleup Pipedrive, který na trh přináší CRM platformu, vždy kladl důraz na uspokojení potřeb svých zákazníků. Platforma byla vytvořena se záměrem podpory prodeje a zefektivnění procesů malých a středních podniků. Nyní chce Pipedrive přiblížit produkt klientům ještě více. Do nově zřízené pozice VP customer experience nastupuje Daniel Martin, který se postará o inovaci a akceleraci zákaznické péče. Daniel do společnosti přináší 13 let zkušeností s budováním a vedením výkonných týmů v rámci optimalizace, personalizace a zákaznických služeb. U Pipedrive Daniel také uplatní své bohaté konzultační zkušenosti, know-how v obchodním sektoru, ale i praxi v rámci plánování rozvoje byznysu, návratnosti investic či marketingu.