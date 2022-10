Jak FinTech pomáhá překlenout mezeru ve financování malých a středních podniků?

Podle Světové banky představují malé a střední podniky přibližně 90 % podniků a více než 50 % zaměstnanosti na celém světě. Tyto podniky však stále mají problémy s přístupem k financování, což může být rozdíl mezi tím, zda malý podnik prosperuje, přežije, nebo zda musí zcela ukončit svou činnost. Protože jeho schopnost rozšiřovat se nebo uspokojovat novou poptávku je omezena nedostatkem finančních prostředků.





To je výrazně znevýhodňuje oproti velkým podnikům, které jsou obvykle schopny zajistit si financování investic od běžných věřitelů.

„Důvodem, proč je pro malé a střední podniky tak obtížné získat kapitál od tradičních věřitelů, je to, že tito věřitelé se dívají na tradiční ukazatele,“ říká Adam Bursík, Head of Risk Platební Instituce Roger. „Pokud společnost existuje jen několik měsíců, nemůže prokázat svou úvěruschopnost stejným způsobem jako organizace, která existuje desítky let. To otevírá dveře alternativním formám financování jako je faktoring, případně individuálním investorům, kteří podobné projekty vyhledávají.“

Aktuální stav financování

Pokud však má mít malý a střední podnik dlouhou životnost, musí existovat jednodušší cesta k financování, než aby se zakladatelé spoléhali pouze na své vlastní úspory nebo sáhli do rodinných rezerv.

Malé a střední podniky často neví kam se obrátit pro financování a kde získat nejlepší poměr ceny prostředků a kvality, která administrativně nezatíží společnost.

To má za následek takzvanou mezeru ve financování, která je obrovská a nejpalčivější v rozvojových zemích. Mezinárodní finanční korporace, sesterská organizace Světové banky, odhaduje, že 65 milionů firem, tj. 40 % formálních mikropodniků, malých a středních podniků v rozvojových zemích, má každoročně neuspokojenou potřebu financování.

Důvodem je mimo jiné to, že velké bankovní organizace nebyly vždy schopny uspokojit okamžitou potřebu malých a středních podniků a uvolnit další finanční prostředky.

Právě v této oblasti přicházejí na scénu FinTech společnosti, jejichž špičkové technologie snižují náklady na poskytování úvěrů způsobem, kterého banky tradičně nebyly schopny. Díky schopnosti shromažďovat a analyzovat nesčetné množství dat pomáhají fintech firmy najít způsob, jak obejít nedostatečnou úvěrovou historii malých a středních podniků nebo nedostatek aktiv, která by bylo možné zajistit. Pomáhají tak zaplnit mezeru ve financování.

Tři tuzemské FinTech firmy zaměřené na SME financování

Jak vypadá financování SME firem v České republice? Jak vypadají přední FinTech společnosti, jež toto financování poskytují? Na to se společně podíváme v detailu níže, který obsahuje zajímavá data a vyjádření CEO těchto společností.

Platební instituce Roger

Propojením malých a středních podniků s investory zkracuje platební instituce Roger splatnosti faktur na tři dny. Na investiční platformě aktuálně působí více než 1500 nezávislých investorů. Ti formou aukce soutěží o anonymizovaně vystavené faktury s dlouhou splatností. Zajímavá jsou data z poslední doby, kdy se začaly zvedat úrokové sazby. Úroky na Roger platformě rostou, nicméně pomaleji než cena bankovních úvěrů. Čím to je?

„Investoři odvozují cenu financování od rizikové přirážky a výnosu na spořících účtech. Banky odvozují cenu financování od rizikové přirážky a 2T repo sazby vyhlašované ČNB,“ uvádí Adam Šoukal, CEO – Platební instituce Roger a.s.

Flowpay

FinTech Flowpay se díky své API umí napojit na pokladní systém financovaného podniku. Díky přístupu k transakční historii může algoritmus pomocí strojového učení předvídat budoucí obrat společnosti a posoudit její finanční stabilitu a výkonnost. Při vyhodnocování rizikovosti klienta neřídí na rozdíl od bank finančními výkazy podniku, ale tím, jaké údaje dokáže v reálném čase vyčíst z jeho pokladních systémů. Pomocí těchto cených dat dát personalizovanou nabídku pro malý podnik, jež by u standardních institucí nemusel získat žádnou nabídku.

Takto Flowpay opakovaně využívá úspěšná kavárna a pekárna La Forme ke svému provoznímu financování i v rámci expanze. Financování poskytnuto na základě zpracování dat z pokladního systému Storyous. Tedy žádná zbytečná papírování, pouze data.

„Už během mého dřívějšího působení ve financích za mnou chodili majitelé desítek SME firem s tím, že shání a potřebují nějaké dodatečné zdroje provozního financování. Jejich žádosti se tehdy posuzovaly skrze standardní proces, tedy donést několik daňových přiznání, která jsem musel analyzovat a následně předat bance. Trvalo to několik měsíců, přičemž stejně nakonec ve většině případů banka řekla, že jim žádné peníze nepůjčí. Jde o to, že malé a střední podniky svá přiznání optimalizují, nevykazují reálnou hodnotu vlastního byznysu, a navíc bývají spjaty s vysokými počátečními investicemi. To jsou všechno faktory, které se bankám moc nezamlouvají,“ upřesňuje Jalloul, CEO Flowpay.

Fingood

Fingood.cz je předním hráčem na poli tuzemského crowdfundingu. Během dvou let se dokázal vypracovat na přední pozici tuzemských investičních společností.

„Často se na nás obracejí společnosti, které nezapadají do zkostnatělých bankovních tabulek. My máme ke každé společnosti osobní přístup a dokážeme ji posoudit zcela jinou než bankovní optikou. Do karet nám hraje také čas, kdy jsme schopni úvěry zprostředkovat během 1 měsíce. O tom se bankovnímu sektoru může jen zdát,” upřesňuje Vít Endler, CEO společnosti.

Základna individuálních investorů čítá dnes již přes 5800 aktivních členů. Do května tohoto roku zainvestovali lidé do prověřených českých firem přes 500 milionů korun. Potřebu subjektů financujících malé a střední podniky také dokládají data o růstu těchto společností.

„V roce 2021 jsme dokázali vyrůst o více než 650 procent. V roce 2022 plánujeme vyrůst procentuálně ‚pouze‘ o 250 procent. Chceme ovšem překročit hranici jedné miliardy korun zprostředkovaných úvěrů. To znamená v letošním roce zafinancovat 650 milionů korun. To, že k tomuto cíli máme velmi dobře nakročeno, potvrzují čísla. Za prvních pět měsíců letošního roku bylo na platformě Fingood zafinancováno již přes 40 projektů v celkové hodnotě přes 202 milionů korun. Databáze se rozrostla o bezmála 1400 nových investorů,“ popisuje Vít Endler plány pro rok 2022.

Zdroje: Worldbank.org, Innovatefinance.com