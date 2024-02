Jak rizika minimalizovat a řídit?

V Air Bank nově fungují dvě IT divize. Nové uspořádání IT organizační struktury banky má za cíl zefektivnit řízení klíčových projektů a využívání nových technologií. Ředitelem nově vzniklé divize IT Vývoj a členem nejvyššího vedení Air Bank se v lednu stal Přemysl Semerád. Ten dosud zastával funkci vedoucího oddělení Vývoj systémů. V Air Bank tak fungují dvě divize IT. První s názvem IT Provoz se zabývá infrastrukturou, provozem, systémovou architekturou a bezpečností. Tu v roli ředitele a člena managementu vede Ondřej Šňupárek. Nová divize IT Vývoj pod vedením Přemysla Semeráda se bude soustředit na organizaci vývoje a procesů souvisejících s projektovým managementem. Přemysl Semerád (36 let) vystudoval VŠE v Praze a v Air Bank pracuje od roku 2015. Začínal na pozici vývojáře pro systém iOS, brzy se stal vedoucím celého vývoje mobilního bankovnictví. Stál za vznikem mobilní aplikace My Air.