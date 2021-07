Jak umělá inteligence pomohla zvládnout FedExu distribuci vakcín

Společnost FedEx využívá síť sofistikovaně provázaných technologií ke sledování pohybu milionů ampulí vakcíny po cestě rozsáhlým logistickým systémem propojujícím farmaceutické firmy, obří letecké a pozemní přepravní společnosti a zdravotnické systémy odpovědné za očkování. Síť zahrnuje senzory a cloudovou analytickou platformu, která pomáhá udržovat přehled o procesu přepravy téměř v reálném čase, vysvětluje CIO společnosti FedEx Rob Carter.

Společnost FedEx získala více než 50 patentů na logistický systém podpořený využitím senzorů.

„Rozmach internetu věcí vedl ke vzniku celého nového logistického ekosystému,“ říká Carter a dodává, že FedEx získal přes 50 patentů na svůj logistický systém založený na senzorech. Při přetrvávající pandemii je pro farmaceutické firmy jako Pfizer nebo Moderna a jejich logistické partnery nejdůležitějším úkolem roku 2021 distribuce koronavirových vakcín. FedEx, United Parcel Service, DHL International a další přepravní služby musejí zajistit, že vakcíny budou přepravované při teplotě –70 °C. Tento chladicí řetězec, jak se tento proces nazývá, je zcela zásadní, protože vystavením vyšším teplotám může dojít ke snížení účinnosti, nebo dokonce znehodnocení očkovacího séra.

Státy, kterým se nedaří plnit cíle vakcinace, tlačí farmaceutické firmy ke zvýšení dodávek, což vede k většímu tlaku na partnery, aby zajistili správné uskladnění a včasné doručení většího množství vakcín na místo určení.

Jak senzory a analýza dat řídí logistiku

FedEx proto ke každé zásilce vakcíny připojuje malý senzor SenseAware ID s čárovým kódem, který každé dvě sekundy vysílá data o své aktuální poloze přes Bluetooth přístupovým bodům Wi-Fi a branám v celé síti FedEx Express.

Jakmile řidič naskenuje čárový kód svým přenosným zařízením, vznikne „poznávací značka“ – unikátní přepravní kód, který pomáhá sledovat zásilku a předpovídat schopnost dodržet požadavky na přepravu. Údaje ze senzorů SenseAware ID jsou během přepravy zaznamenávány několiksetkrát na rozdíl od pouhých desítek údajů u tradičních metod skenování zásilek.

SenseAware ID tedy generuje velké množství dat. Ta směřují do analytické platformy FedEx Surround, která vznikla ve spolupráci se společností Microsoft a běží v cloudu Microsoft Azure. Surround pracuje s historickými daty o trasách FedExu a cílovými směrovacími čísly, ale také s externími daty, jako jsou meteorologické údaje a předpovědi, mapová data a další faktory, a zpracovává je pomocí softwaru pro strojové učení Azure.

Tento algoritmický přístup pomáhá interpretovat podmínky přepravy každé zásilky a případně ji přesměrovat dříve, než dojde ke zpoždění vlivem bouří, přírodních katastrof, technických závad, chyb v adresách nebo jiných problémů.

V případě vakcín proti nemoci covid-19, které jsou citlivé na vyšší teploty, je včasné doručení klíčové, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

„Vakcíny patří k nejdůležitějším zásilkám, jaké jsme kdy přepravovali,“ říká Rob Carter. „Hlavní způsob, jak zajistit dodržení chladicího řetězce, je dostat je do cíle v požadovaném časovém rámci.“ Strojové učení pomáhá předpovídat průběh přepravy Judson Althoff, viceprezident společnosti Microsoft zodpovědný za komerční sféru, ve svém příspěvku na LinkedInu popsal praktický příklad fungování platformy Surround: „Představte si paletu vakcín, která má být doručena z Michiganu do Kalifornie, a data z externích zdrojů naznačují, že by kvůli vývoji počasí mohlo dojít ke zdržení,“ píše Althoff. „Pracovníci zákaznického servisu a provozní plánovači by dostali upozornění a na jeho základě poslali zásilku jiným letadlem alternativní trasou. V tom spočívá rozdíl, zda se vakcína dostane k lidem včas.“

Platforma Surround navíc pomocí strojového učení zpětně analyzuje průběh přepravy každé zásilky a hledá možnosti optimalizace do budoucna. Produktoví experti FedExu se sešli se zástupci Microsoftu začátkem roku 2020, aby vymysleli, jak bude platforma Surround fungovat. Již tehdy brali v potaz logisticky nesmírně náročnou distribuci vakcín a jiných důležitých a citlivých zásilek. Na vývoji platformy se podílelo několik stovek lidí.

Logistiku budou spoluurčovat prediktivní modely

Podle analytické společnosti Gartner v logistice sílí trend využívání algoritmických predikcí. Dostupnost spolehlivých dat z dodavatelského řetězce včetně dat ze systémů IoT, meteorologických údajů a dalších informací firmám umožňuje odhalovat možné problémy, vyhodnocovat jejich dopad, přijímat příslušná opatření a také modelovat možné budoucí scénáře.

Společnosti FedEx tyto trendy pomáhají plnit úkoly, jako je federální plán distribuce vakcín v USA, o jehož ambicióznosti svědčí dvě čísla: cílem prezidenta Bidena je zajistit aplikaci 100 milionů dávek vakcíny během prvních 100 dní v úřadě.

„Věříme, že budoucnost IoT a senzorů v logistice právě nastala,“ uzavírá Rob Carter.