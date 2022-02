Důležité je také vědět, že název firmy se nemusí shodovat s názvem produktové značky. Například prodejny s elektronikou Datart patří společnosti HP Tronic. Pokud tedy momentálně není čas vymýšlet jméno, a hlavně je třeba firmu rychle založit, není vymýšlení jejího názvu zásadní problém. Výběr pojmenování pro značku lze odložit na později.

Jaká kritéria musí splnit název firmy

Vybraný název firmy však musí splňovat jisté legislativní požadavky. Dle občanského zákoníku jde o název, pod kterým je společnost zapsaná v obchodním rejstříku. „Všechny společnosti v rejstříku musí mít obchodní firmu a každá přitom může podnikat pouze pod jedním jménem. Povinnou součástí je pak zákonem stanovený dodatek, který označuje právní formu, tedy například s. r. o. nebo a. s.,“ vysvětluje Ondřej Kovář z poradenské společnosti Jake&James. Dále je třeba zjistit, jestli na zvažovaný název společnosti není zaregistrována ochranná známka.

Zato název značky nemusí přesně popisovat předmět podnikání. Obecnější název může naopak umožnit rozšíření sortimentu v budoucnu. Jako základní zdroj pro nápady si stačí napsat všechny asociace související s produktem nebo službou, ale například i jména zakladatelů. Myšlenky může povzbudit i překlad do angličtiny nebo jiného jazyka, pokud to pro projekt dává smysl.

A nyní odpověď na titulek tohoto článku. Se slovy si lze hrát do nekonečna. Kombinovat, propojovat, přidávat nebo vynechávat písmena, doplňovat předpony a koncovky. Fantazii se meze nekladou. Ani tvorbě zcela nového, klidně smyšleného slova. Třeba počáteční písmena nebo slabiky produktů. Je možné využít také online generátory. Pomocí této metody získala jméno například společnost Lego (Leg Godt – dánsky „hraj si dobře“).

Tipy na volbu názvu

Dobrým pomocníkem při tvorbě originálního jména firmy může být internetový překladač. A nejen do angličtiny. V méně používaných jazycích může být větší jistota v odlišení od konkurence. Exoticky může znít hebrejština, svahilština i latina.

Dobře také funguje odkaz k zakladateli nebo místu vzniku – značky Baťa, Škoda nebo Sedlčanský hermelín jsou dostatečně známé. Je ale dobré vzít kvůli výslovnosti v potaz případné působení i v zahraničí. Při použití konkrétního jména musí daná osoba s jeho užitím souhlasit. Zároveň je třeba dát pozor na to, že se při změně vlastnické struktury se může stát, že nebude jméno třeba zakladatelů odpovídat skutečnosti.

Název by měl být snadno zapamatovatelný, což může ověřit praktická zkouška. Prozradit název někomu známému a za týden se zeptat, jestli si ho pamatuje. Pokud ano, nezní náhodou podobně název konkurence?

A další úskalí. Není název příliš dlouhý? To i sebelepšímu názvu uškodí. Ideální název by měl obsahovat maximálně 12 písmen. A bude ho možné název používat i v delší budoucnosti? Kdo se chystá časem rozšířit své služby nebo expandovat do zahraničí, měl by při vymýšlení myslet i na tyto možnosti.

Nezapomeňte na propopojení s internetem!

A teď pozor. Je třeba ověřit, zda je volná internetová doména. Tento krok by se neměl podceňovat u jakékoli společnosti, nejen u e-shopu. Kdo ví, co budoucnost přinese? Velmi často se také doporučuje zakoupit i zahraniční .com verzi domény.

Samotné přesvědčení o ideálním názvu však nestačí. U finálního názvu firmy je třeba ověřit, zda je odlišný od ostatních společností zapsaných do obchodního rejstříku. Odlišnost se posuzuje z hlediska psané, fonetické i významové formy. Dostupnost vybraného názvu lze například ověřit pomocí online nástroje na stránkách specializovaných poradenských firem.

„Pouhé prověření názvu společnosti v obchodním rejstříku nemusí stačit. Kdokoliv si totiž může zaregistrovat ochrannou známku na název své značky nebo produktu, který se může lišit od názvu obchodní firmy tohoto subjektu. Pokud chce mít klient jistotu, že je jeho název společnosti opravdu originální, je třeba provést i odbornou rešerši v databázi ochranných známek,“ dodává právník Jake&James Accounting Ondřej Kovář.