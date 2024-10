Jaké povinnosti musíte plnit podle zákona proti praní peněz? Odborníci radí, jak na to online

Mews, cloudová SaaS a fintech platforma pro hotelnictví, oznámila jmenování Steva Cakebreada do představenstva společnosti. Cakebread, který vedl finanční týmy společností Salesforce, Pandora a Yext na burzu, přináší bohaté zkušenosti z kapitálových trhů a technologického sektoru. Je také autorem knihy The IPO Playbook: Pohled zasvěcence na vstup firmy na burzu a jak to správně udělat a působil v představenstvech společností Bill.com a SolarWinds. Aktuálně působí ve správní radě společnosti Bill.com, která vstoupila na burzu v prosinci 2019. Dříve byl členem správních rad společností SolarWinds a eHealth. V minulosti pracoval jako finanční ředitel společnosti Autodesk, viceprezident pro finance ve společnosti Silicon Graphics (nyní SGI) a ředitel financí ve společnosti Hewlett-Packard.