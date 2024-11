Jakou představu mají Češi o ideálním čistém měsíčním platu?

Jaký by měl být váš ideální čistý měsíční příjem, abyste mohli vést spokojený život a neměli pocit, že se musíte výrazně omezovat nebo šetřit? Tak na tuto otázku se prostřednictvím agentury Data Collect zeptala společnost FlexiFix tisícovky respondentů napříč Českou republikou. Byli mezi nimi ekonomicky aktivní lidé se všemi typy vzdělání a oborů, a také lidé z větších měst i venkova. A nejčastější odpověď? Téměř čtvrtina respondentů (24,1 %) by se spokojila s 50 tisíci korun čistého měsíčně, ovšem ženy nejčastěji uváděly částku téměř o polovinu nižší: 29,2 % respondentek by bylo vděčných za plat 30 tisíc korun čistého.





Každý šestý muž by uvítal plat nad 100 tisíc čistého

Muži jsou ohledně představy svého ideálního platu o poznání ambicióznější, každý šestý (16,6 %) by byl spokojen s měsíční čistou výplatou vyšší než 100 tisíc korun. Stejnou ambici vyjádřilo jen 7,5 % žen. Obecně se však představa Čechů podle průzkumu pohybuje rovnoměrně mezi částkami 30, 40 a 50 tisíc korun čistého, přičemž pro každou z těchto variant hlasovala pětina až čtvrtina dotázaných. Vyšší ambice se projevily u mužů v nižším středním věku od 30 do 44 let, z nichž téměř pětina (18,1 %) by ráda pobírala více než 100 tisíc korun čistého měsíčně a osmina (12,4 %) alespoň 90 tisíc korun čistého měsíčně.

Se stoupajícím věkem ale tyto ambice výrazně klesají. Například čtyři z deseti více než šedesátiletých respondentů by se spokojili s výplatou 30 tisíc korun čistého měsíčně. Naopak nejmladší cílové skupina dotazovaných mladších 29 let by ráda pobírala buď 50 tisíc korun čistého (27,9 %) nebo alespoň 40 tisíc korun čistého (21,8 %). Z regionálního pohledu mají největší nároky respondenti z kraje Vysočina, kde by 22,4 % dotázaných chtělo pobírat přes 100 tisíc korun čistého, zatímco v Jihočeském kraji by největší skupině, 35 % respondentů, postačilo 30 tisíc korun čistého měsíčně. Poměrně velký apetit mají ekonomicky aktivní Češi také v Karlovarském kraji, kde by skoro každý čtvrtý (23,1 %) považoval za ideální čistý plat částku 90 tisíc korun. Pro víc než pětinu Jihomoravanů (22,3 %) je ideální plat 70 tisíc korun čistého.

Největší ambice mají vysokoškoláci a obyvatelé krajských měst

Ambice ohledně ideálního čistého měsíčního platu rostou v přímé úměře s dosaženým vzděláním. Nejvyšší mzdu by rádi dostávali vysokoškoláci a absolventi vyšších odborných škol. Téměř pětina (18,9 %) by ráda pobírala přes 100 tisíc korun čistého měsíčně, více než pětina (20,8 %) by se spokojila se 70 tisíci korunami čistého měsíčně. Lidé se základním nebo neukončeným středoškolským vzděláním nejčastěji uváděli ideální plat 30 tisíc korun čistého (32,9 % respondentů) nebo 40 tisíc korun čistého (25,1 %). Výše ideálního měsíčního čistého příjmu stoupá také s velikostí sídla, v němž respondent bydlí. Nad 100 tisíc korun by chtěli nejčastěji pobírat obyvatelé měst nad 100 tisíc obyvatel, 30 tisíc korun čistého by nejčastěji postačovalo obyvatelům měst s pěti až 20 tisíci obyvateli.

„Každý asi máme svůj vysněný plat a většinou neodpovídá skutečným příjmům. To však neznamená, že bychom si nemohli dovolit vytouženou rekonstrukci bytu, pořízení nábytku, investici do svých koníčků nebo podnikání,“ říká Roman Bulguris, generální ředitel společnosti FlexiFin. „Jde o to, za jakých podmínek si lze potřebné peníze vypůjčit a nakolik jsme schopni tyto půjčky splácet,“ dodává s tím, že dnešní moderní nebankovní půjčky otevírají možnosti i klientům, kterým banky úvěr neposkytnou. FlexiFin poskytuje férové půjčky prakticky na cokoli s možností neustálé kontroly výše úvěru i jeho splácení prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace pro zařízení s operačními systémy Android a iOS.