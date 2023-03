Je budoucnost sdílených kanceláří rostoucím trendem nebo slepou uličkou?

CZC se po deseti letech loučí se svou generální ředitelkou Jitkou Dvořákovou. Na její pozici ji střídá Jean Charreteur, generální ředitel Mall Group, pod jehož vedením vstupuje CZC do další existence, zahájené transformací pod skupinu Allegro. CZC se chce i nadále profilovat jako nejlepší český expert na IT a elektroniku a rozvíjet svou osobitou komunikaci, díky které se stala pro zákazníky love brandem. Jitka Dvořáková se v e-commerce pohybovala od roku 2010 a do CZC nastoupila jako generální ředitelka v roce 2013. Přinesla si manažerské zkušenosti z působení ve vrcholovém managementu společností Panasonic a Philips. Pod jejím vedením se CZC přehouplo do zisku a dařilo se mu i v období pandemie. „Moje milé CZC, bylo to s tebou skvělých deset let plných radosti z kreativní práce v ohromně motivovaném kolektivu, s řadou inspirativních lidí i talentů, se kterými bylo potěšení pracovat. A i díky tvrdé práci vás všechny můžu nyní předat dál byznys, který se zlepšoval i v nelehkých časech, jež vstoupil do první ligy české e-commerce a stal se zaslouženě love brandem,“ loučí se Jitka Dvořáková.