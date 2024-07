Je léto jen „okurková sezóna“? Určitě není!

Tomáš Vacek,

partner marketingové agentury Contexto





Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto

Autor: Contexto

V čem vidíte největší obchodní/marketingové příležitosti z vašeho pohledu během letošního léta? V jakých oborech? Případně v čem je léto pro vás jiné oproti zbytku roku (po stránce byznysu, marketingu, práce…)?

Letošní léto v kontextu roku vnímám určitě specificky. Proč? Začátek roku nám přinesl návrat k ekonomickému růstu, ačkoli jeho tempo je skromné, s mírným růstem spotřeby domácností (0,2 % v Q1). Zároveň pozorujeme stabilizaci dodavatelských řetězců, což znamená hladký průběh dodávek zboží do obchodů a na e-shopy. Minulý rok také přilákal na trh nové významné hráče jako je např. polské Allegro v e-commerce a Hebe jak v e-commerce, tak v klasickém retailu. V automobilovém sektoru jsme svědky vstupu cenově dostupných čínských značek jako MG a očekávání vstupu BYD. To vše a mnoho dalšího, vede k nadmíře zboží a rostoucí konkurenci, což samozřejmě vyvíjí tlak na marže a ziskovost (EBITDA) ve většině firem.

Investice do reklamy rovněž stoupají; v roce 2023 o 12 % na 145,3 miliardy korun, přičemž většina investic stále směřuje do televize a online. Letos se očekává další nárůst na 154 miliard korun. Narůstající investice a omezené inventory jak v televizi, tak v klíčových online kanálech, tlačí ceny nahoru a zvyšují tlak na marketingové rozpočty, což má opět dopad na ekonomické výsledky firem.

Co toto vše znamená pro letošní léto, nicméně dle nás nejen to? Evidentně to, že se zdaleka ne všem bude dařit. Úspěšní budou evidentně ti, kteří dokáží pracovat systémově s dlouhodobě nastavenou a průběžně laděnou strategií. Přes léto se toto bude samozřejmě primárně týkat všech, kteří jsou navázáni na turistický ruch. Neboli jak již dnes můžeme vidět, jsou místa, kde je beznadějně vyprodáno celé léto a naopak řada hotelů a penziónů zeje prázdnotou. Tento trend si myslíme, že vzhledem k výše uvedeném bude dále pokračovat skrze veškeré obory.

Vnímáte léto jako období, kdy máte méně práce/klientů nebo jak to máte?

Ano, v marketingu je léto, hlavně červenec, klasickou „okurkou“.

Čemu budete věnovat největší pozornost? Oslovení nových partnerů/klientů, propagaci společnosti, posilování vztahů uvnitř firmy (teambuilding), řešení restů…?

My toto letní „okurkové“ období vnímáme jako příležitost se věnovat systémovým věcem a dalšímu rozvoji. Letošní léto proto budeme věnovat další integraci AI nástrojů do naší práce, tak abychom dokázali fungovat ještě efektivněji. Konkrétně se bude jednat např. o práci s pokročilými promty pro automatickou tvorbu a práci s datovými modely pomocí ChatGPT nebo implementaci práce s aplikacemi pro AI generovaná videa.

Jak to má většina vašich klientů?

Většina klientů to má stejně, avšak ne 100%. Například pro našeho klienta Království železnic Praha / Vídeň je léto jednou z hlavních sezón, právě startujeme realizaci našeho letního marketingového plánu pro podporu návštěvnosti.

Ondřej Tyleček,

generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors

Ondřej Tyleček, Fairy Taylors

Autor: Fairy Taylors

V čem vidíte největší obchodní/marketingové příležitosti z vašeho pohledu během letošního léta? V jakých oborech? Případně v čem je léto pro vás jiné oproti zbytku roku (po stránce byznysu, marketingu, práce…)?

Letní okurková sezóna dává firmám příležitost vyhodnotit strategii a přinést na stůl nové nápady. Kdo chce na podzim a v zimě sklidit, musí v létě zasít.

Bude letošní léto v něčem jiné? Evidujete nějaký trend, který v minulých letech jste neevidovali? Případně v jakých oborech?

Chytré firmy se zabývají implementací AI do všech procesů, kde to dává smysl. I my vidíme v systematické spolupráci lidí s umělou inteligencí příležitost k vyšší produktivitě, a ještě lepším nápadům.

Vnímáte léto jako období, kdy máte méně práce/klientů nebo jak to máte?

Naopak, v létě pracujeme na podzimních kampaních a dovolenou si plánujeme tak, aby byly všechny naše týmy stále akceschopné.

Čemu budete věnovat největší pozornost? Oslovení nových partnerů/klientů, propagaci společnosti, posilování vztahů uvnitř firmy (teambuilding), řešení restů…?

Budeme se i v létě především věnovat svému reklamnímu řemeslu, aby podzimní kampaně našich klientů stály za to.

Jak to má většina vašich klientů?

Pracujeme pro nadnárodní korporace, české rodinné firmy i start-upy. Všichni si samozřejmě chtějí na chvilku odpočinout, ale jinak makají – a my s nimi. Žijeme v rychlém světě, konkurence je tvrdá a jen to nejlepší je dost dobré.

Jan Skovajsa,

majitel a CEO firmy myTimi a Bondbot

V čem vidíte největší obchodní/marketingové příležitosti z vašeho pohledu během letošního léta? V jakých oborech? Případně v čem je léto pro vás jiné oproti zbytku roku (po stránce byznysu, marketingu, práce…)?

To je zajímává otázka. Obecně bych řekl, že majorita firem má nejméně poptávek i byznysu v červnu a červenci, protože zaměstnanci jsou hromadně na dovolených, alternativně se zabývají případnou svých úkolů pro předání pro dovolené, a tak neřeší takové běžné věci jako nákupy služeb a zadávání. Pro náš byznys B2B služeb patří nicméně letní měsíce k těm nejsilnějším, protože většina klientů má prostor se zamyslet nad dlouho odkládáními úkoly, které na nás přes léto nahází a chtějí je vyřešit v době své nepřítomnosti. Typicky se jedná o různé ad hoc věci – jako webové stránky, textařce, výroční zprávy, hodně grafiky atp. Naopak se nekoná moc update schůzek a strategických jednání, kde lidé přes léto spíš chtějí mít čistou hlavu. Naopak, kde vidím silný pokles je státní správa a výrobní firmy, tam bych skoro řekl, že přes léto se neděje nic.

Bude letošní léto v něčem jiné? Evidujete nějaký trend, který v minulých letech jste neevidovali? Případně v jakých oborech?

Řekl bych, že léto bude podobné jako normálně. Žádný mimořádný trend v tomto směru neevidujeme. Možná bych řekl, že firmy vnímají lehké obtíže generovat nové zákazníky z interních zdrojů (interní marketing, prodejní týmy) a tak generují více poptávek a práce pro nás a spíše nad tím přemýšlí dlouhodobě a strategicky. Dalo by se tedy říct, že jak se ekonomika lehce ochlazuje, tak dodavatele jako my ve službách rostou.

Vnímáte léto jako období, kdy máte méně práce/klientů nebo jak to máte?

Práce je spíš více, ale jako všude ve firmách, tak musíme mít super vypracovaný systém dovolených a záskoků, kdy samozřejmě i u nás se vybere cca 60% volna, takže zvýšenou poptávku stran klientů musíme být schopni dodávat i s nižšími kapacitami. Nicméně u nás vzniká zajímavá situace i v tom, že často naši kolegové si odbavují úkoly a práci i na dovolené, aby se poté do práce vrátili s čistou hlavou.

Čemu budete věnovat největší pozornost? Oslovení nových partnerů/klientů, propagaci společnosti, posilování vztahů uvnitř firmy (teambuilding), řešení restů…?

Teambuildingy v létě nemají moc význam – většina lidí je na dovolených. Oslovení klientů – to také nemá příliš význam většina potenciálních zákazníků si strategické věci jako je výběr dodavatele nechávají na srpen/září. Tzn. Spíše se zaměřujeme na vyhodnocení dosavadních dat a jejich interpretaci, plus nastavení nových procesů, cílů, plánům atp.

Jak to má většina vašich klientů?

Až na čistě sezónní klienty jako jsou např. Stavební firmy, nebo některé e-shopy se zimními kolekcemi, tak to mají velice podobně jako my.