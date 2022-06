Jen třetina zaměstnanců se aktivně vzdělává, stoupá zájem o měkké dovednosti

Čím méně kvalifikovaná pozice, tím více se pracovníci domnívají, že si se svými znalostmi a dovednostmi vystačí i v budoucnu. Zatímco ve výrobě si šest lidí z deseti myslí, že jejich znalosti a dovednosti budou dostačující i za pět let, v IT jsou o tom přesvědčeni pouze dva z deseti. Bez ohledu na obor se 42 % respondentů průzkumu domnívá, že jim aktuální schopnosti stačit nebudou. Aktivně se však vzdělává jen 35 % dotázaných, zbytek to zatím neřeší.





„Ve výrobním sektoru si jen necelá pětina zaměstnanců myslí, že jejich dovednosti nebudou za pár let dostačující. Je to však právě jejich práce, které se postupující automatizace dotkne velmi výrazně. Nejvíce si tuto skutečnost uvědomují zaměstnanci v IT, kteří vidí, jak rychle technologie postupují vpřed například v oblasti umělé inteligence a automatizace procesů,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Digitální transformaci a zavádění nových technologií urychlila pandemie koronaviru. Aby však bylo možné tyto nové technologie v provozu obsloužit, bude třeba, aby se s nimi lidé naučili pracovat.

Zvýšený zájem o měkké dovednosti

Svůj obor studuje více do hloubky 62 % pracovníků a 60 % se rozvíjí v nových technologiích. Právě ty podle Světového ekonomického fóra do roku 2025 změní až 85 milionů pracovních míst po celém světě. Nové pozice budou souviset s dělbou práce mezi stroji a lidmi a budou vyžadovat porozumění tomu, jak lze digitální technologie používat. V měkkých dovednostech se zdokonaluje 40 % zaměstnanců, což je o téměř čtyřikrát více než o rok dříve. „Již dnes dokáží technologie převzít řadu rutinních výrobních a servisních úloh, a právě proto se zvyšuje poptávka po dovednostech, které technologie nezvládnou. Mezi dovednosti budoucnosti tak patří nejen digitální znalosti, ale také schopnost komunikace nebo kritické a analytické myšlení,“ vysvětluje Martin Malo. Pouze přibližně desetina dotazovaných se rekvalifikuje nebo studuje jiný obor. Dle Světového ekonomického fóra bude přitom rekvalifikaci potřebovat do roku 2025 až 50 % všech zaměstnanců.

Téměř třetinu lidí podporuje zaměstnavatel v rozvoji a vzdělávání

Až 31 % zaměstnanců uvádí, že je zaměstnavatel podporuje v jejich rozvoji a vzdělávání. Nejvíce investují do těchto aktivit firmy z oboru IT (57 %) a podnikových služeb (50 %), nejméně z výroby. Důraz sektoru IT a podnikových služeb na vzdělávání svých zaměstnanců se odráží i v nadprůměrném počtu hodin školení poskytnutých každému zaměstnanci, dle asociace ABSL se letos zvýšil na 50 hodin ročně. „Aby zůstaly společnosti konkurenceschopné, měly by se samy postarat o kontinuální vzdělávání svých pracovníků a investovat do potřebných školení, certifikací nebo vzdělávacích programů. Ve chvíli, kdy se začnou měnit požadavky na zaměstnance a potřeba budou nové dovednosti, se to vyplatí oběma stranám,“ dodává Martin Malo.