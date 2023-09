Již za měsíc proběhne konference o kyberbezpečnosti

Generální ředitel společností T-Mobile CZ a Slovak Telekom Jose Perdomo Lorenzo se po pěti letech přesouvá na novou pozici do Německa. Od 1. ledna 2024 bude v pozici Strategy Lead mít na starosti kompletní strategii a transformaci skupiny Deutsche Telekom, reportovat bude přímo generálnímu řediteli skupiny Timotheovi Höttgesovi. Pro Lorenza, pod kterým T-Mobile dosáhl vysoké zákaznické i zaměstnanecké spokojenosti, jde o zásadní kariérní milník. Jose Perdomo Lorenzo nastoupil do T-Mobilu 1. října 2018. Do firmy si přinesl více než dvacetiletou manažerskou praxi, silné telekomunikační a obchodní zázemí a vášeň pro kolektivní sport, zejména týmovou cyklistiku, do které osobně aktivně zapojoval i zaměstnance. Pod jeho vedením se společnost výrazně posunula a dosáhla řady úspěchů.