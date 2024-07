Jste taky jeden tým? Spokojení zaměstnanci totiž až o čtvrtinu zvyšují firemní zisk!

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u nás lidé“ také pomáhá přilákat a udržet si špičkové talenty, snížit fluktuaci zaměstnanců a posílit pověst oblíbeného zaměstnavatele.





„Zatímco včera firmy v lidech viděly zaměstnance, dnes v zaměstnancích musí vidět lidi,“ říká Radek Mihalík, specialista na digital workplace ze společnosti Atos. „Díky rozvoji digitálních technologií se objevily způsoby práce, které lidem dovolují řídit se nově nastavenými prioritami. To vede k větší efektivitě, vyšší výkonnosti, ale také k lepšímu zdraví a psychické pohodě.“

Digitálně přívětivý zaměstnavatel

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu mezi soukromým a profesním životem, je klíčové, aby jim zaměstnavatelé dokázali vyjít vstříc. Koncept „digitálního pracoviště“, jak ho ve více než 130 zemích světa realizuje například společnost Atos, vychází vstříc zaměstnancům i firmám. Prostřednictvím komplexních řešení a služeb pro digitální pracoviště pomáhá změnit vnímání zaměstnance z pouhé pracovní síly na člověka. Umožňuje nové způsoby práce, kombinujeme řešení a služby napříč všemi typy technologií.

Na jednu stranu tedy dovoluje pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Na druhou klade důraz na bezpečnost a měřitelnou efektivitu. Zaměstnancům dává svobodu, ale i důvěru, a především jim dokazuje, že na jejich práci i názoru záleží. Společnostem pak umožňuje získat maximální možnou návratnost významné investice, kterou je vytvoření pracovního místa.

Tři kroky, jak dát zaměstnání lidský rozměr

1. Zaměřte se na člověka

Myslete na to, aby vaši lidé měli na dosah pomoc při péči o fyzické a duševní zdraví. Nabízejte jim podporu už od nástupu do zaměstnání. Každý den, kdykoliv to potřebují. Tento přístup integrujte napříč celou firmou – od obchodu a financí přes HR po IT. Pomůže vám to udržet si ty nejlepší talenty, zabránit vyhoření a zlepšit pohodu vašich lidí.

2. Opatření a výsledky opírejte o data

Nasaďte pokročilou analytiku, která vám umožní průběžně měřit výkonnost a spokojenost, resp. náladu vašich lidí, typicky při používání firemních nástrojů a aplikací. Tyto metriky vám dají podklady k úpravám a zlepšování pracoviště, aby vyhovovalo nejen těm, kdo na nich pracují, ale také vašim provozním a strategickým cílům.

3. Řešte predikci a prevenci

Pomocí strojového učení a generativní umělé inteligence dokážete předcházet problémům, které by mohly mít dopad na uživatele. Používané služby budou stále více prediktivní a preventivní s ohledem na optimalizaci výkonu, zvýšení odolnosti vůči chybám a posílení bezpečnosti.

O digitálním pracovišti (digital workplace)

Digitální pracoviště zahrnuje v současné hyperpropojené době prakticky cokoliv. Od home office přes interaktivní objednávkový kiosek v bistru nebo eshop výrobní firmy až po robustní podnikový systém nadnárodní korporace. Kupříkladu právě Atos patří mezi společnosti, které dokáží zrealizovat digitálního pracoviště v jakékoliv podobě. Stará se o to 11 000 expertů ve 130 zemích. V rámci digitálních pracovišť spravuje po celém světě více než 5,2 milionu uživatelských zařízení. Mezi klienty patří jak lokální firmy, tak i nadnárodní společnosti jako Johnson & Johnson, Bayer nebo Airbus.