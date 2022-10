K čemu jsou značce sociální sítě a jak přistupovat k malým a velkým firmám?

K čemu jsou firmám sociální sítě?

B2B firmy mohou sociální sítě využít jak pro budování obecného povědomí o firmě, produktech, pracovních příležitostech, tak pro generování leadů – tedy zisk nových kontaktů na potenciální nové zákazníky. Pro B2C firmy mohou sociální sítě představovat zajímavý prodejní kanál, který dokáže nové zákazníky přivést jak online (přímým proklikem do e-shopu) nebo podpořit návštěvnost v kamenných provozovnách (na sociálních sítích upozorníme zákazníky na zajímavou akci a pozveme je k návštěvě provozovny). Sociální sítě by tak dnes měly být nedílnou součástí celkové marketingové strategie většiny firem. A to bez rozdílu jejich velikosti, oboru podnikání nebo velikosti mediálního budgetu.





Jak přistupovat k malým a velkým firmám?

Na využívání sociálních sítí nemá velikost společnosti zásadní vliv. A to je jejich velká výhoda. Mohou je bez obav používat firmy velké i malé, ale s ohledem na celkovou prorůstovou strategii a smysluplně postavený plán, ve kterém je třeba zohlednit velikost cílové skupiny, rozpočtu a samozřejmě cíle, kterých má být prostřednictvím sociálních sítích dosaženo.

Malé firmy: Práce s omezeným rozpočtem

Malé firmy většinou pracují s omezeným rozpočtem a o to více musí být efektivní. Základem toho je přesné definování cílové skupiny – kdo to je a jaké sociální sítě nejvíce využívá. Pokud pracujete s omezeným rozpočtem, určitě není vhodné mít profil na všech možných sociálních sítích. Je třeba si určit ty nejvíce afinitní a na ně se zaměřit. Z toho důvodu je vhodné postavit kampaně více lokálně a zúžit si cílovou skupinu – vybrat vhodnou sociální síť a omezit publika geolokačně / demograficky. Díky tomu ji sdělení v rámci kampaně zasáhne s vyšší frekvencí. Což je přesně to, co firmy potřebují, aby se lidem „dostaly do hlavy“. Firma tak efektivně osloví nejvíce afinitní cílovou skupinu a v případně jejího „vytěžení“ se zase posune o kousek dál – rozšíří ji.

Magdaléna Šašková, manažerka sociálních sítí Contexto

Autor: Contexto

Příkladem může být kampaň jednoho klienta – společnosti zabývající se prodejem osvěžovačů vzduchu. „Vzhledem k tomu, že jsme pracovali s omezeným rozpočtem, bylo třeba si efektivně zúžit cílovou skupinu, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Z toho důvodu jsme si vybrali nejvhodnější sociální sítě – Facebook a Instagram – a pro cílení kampaně zvolili pouze ženy – tyto produkty primárně nakupují –, vybrali jen velká města – produkty jsou dražší a ve velkých městech můžeme předpokládat větší potenciální kupní sílu – a přes vhodně zvolené kombinace dalších faktorů, zájmů, jsme získali optimálně velkou cílovou skupinu, která byla pro klienta nejvíce relevantní. Tu jsme i s tak omezeným rozpočtem zasáhli ve 100 % a s vysokou frekvencí. Potenciálním zákazníkům jsme opakovaně představili všechny výhody produktů, upozornili na zajímavé akce a zvýšili tak počet uskutečněných nákupů v online či offline prostředí,“ popisuje použitou strategii Magdaléna Šašková, manažerka sociálních sítí Contexto.

Kromě placených kampaní by se měly malé firmy více zaměřit i na práci s organikou. Ano, všichni víme, že organické (neplacené) dosahy nejsou v dnešní době nic zásadního, ale práce s komunitou, spolupráce s lokálními uživateli (např. lokální mikroinfluenceři) nebo aktivita ve vybraných zájmových skupinách, by měla být součástí celkové strategie.

Nezapomeňte myslet na zvyklosti v dané zemi

Naopak velké firmy mohou využít v podstatě všechny sociální sítě, ale opět smysluplně. Vzhledem ke své velikost mají s největší pravděpodobností prostředky, obsah i možnosti, jak se dostat k co největšímu počtu osob z cílové skupiny napříč kanály. I zde je potřeba si v počátcích definovat cílovou skupinu a hlavní cíle kampaně, ale oproti malým firmám mohou ty velké postupovat více plošně. Jejich cílení tak může být širší a díky vyššímu budgetu zasáhnou cílovou skupinu v dostatečné frekvenci za kratší dobu. Velké – nadnárodní – firmy musejí naopak více přemýšlet nad lokálním uzpůsobením komunikace. Určitě není dobré použít obsah, který vznikl například pro německý trh a bez jakékoliv změny ho použít pro další země. Vždy je potřeba komunikaci upravit, a to na základě počtu uživatelů konkrétních sociálních sítích, lokálních potřeb nebo obecných zvyklostí v dané zemi.

Využití lokálních osobností

Jako příklad zde použijeme společnost Celio, založenou ve Francii, ale dnes již působící ve více jak 50 zemích světa. Pro svou kampaň v České republice si zvolili téma #BeNormal a využili k ní lokálně známé osobnosti, které produkty a benefity značky představili potenciálním zákazníkům. A pokud k tomu přidáme jejich výhody věrnostního klubu „Nakup na Celio a vyhraj voucher na pivo“, vidíme pěkný příklad toho, jak by měla nadnárodní značka pracovat v rámci obsahu se svými zákazníky na lokálním trhu.

Nastavení KPI

Ať už jste malá nebo velká firma, důležité je nastavení KPI (klíčové ukazatele výkonnosti), které reflektují hlavní cíle kampaně. Zde samozřejmě záleží na konkrétních cílech dané firmy, na základě kterých vzniknou přesné KPI‘s, které je třeba průběžně sledovat a měřit. Může jít o některý ze základních ukazatelů, kterými jsou reach, imprese, frekvence, prokliky, konverze, leady, podíl nákladů na obratu apod.

Nastavení strategie je klíčové pro váš případný úspěch

Předtím, než se do propagace na sociálních sítích pustíte, připravte se na to. Nastavení správné strategie je klíčové pro váš případný úspěch či neúspěch. V této fázi, kdy se sociálními sítěmi začínáte nebo je chcete někam posunout, je určitě vhodné si k tomu přibrat agenturu, která má s nastavováním celkové strategie zkušenosti. Toto není věc, kterou si sami jako laici vymyslíte a nastavíte. Je potřeba znát jednotlivé sociální sítě, jejich výhody, uživatele i případná úskalí. Počáteční investice, kterou do spolupráce s agenturou dáte, se vám tak s největší pravděpodobností vrátí, a navíc nastartuje váš business a posune ho tím správným směrem. Vzhůru.