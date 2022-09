Kam směřují nové sociální sítě, jaké a pro koho jsou?

Zaměstnání v bankovnictví platí léta za jisté, perspektivní a dobře placené. V současné době se však i zde dějí velké změny. Komunikace s klienty se přesunuje do online prostředí, kvůli měnícímu se chování klientů se ruší pobočky. Tradiční velké bankovní domy se globálně slučují. To vše by nasvědčovalo tomu, že v tomto segmentu budou firmy zaměstnance spíše propouštět. Ale je tomu naopak. Bankovnictví a pojišťovnictví jsou segmenty, které letos patří mezi nejaktivnější v náboru zaměstnanců. Mění se totiž zaměstnanecká struktura – více lidí zajišťuje zákaznický servis, je zde i poptávka po IT pracovnících, a to jak pro tvorbu a správu online řešení, tak zajištění bezpečnosti. A i když tempo růstu mezd v bankovním sektoru v posledních třech letech zvolnilo, stále patří mezi pět oborů s nejvyšší úrovní průměrné mzdy (ta včetně bonusů a odměn je letos zatím na 49 250 Kč, což je o 2 % více než v loňském roce).