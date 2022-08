Každá čtvrtá žena zvažuje odchod z pracovního procesu, lze tomu ale zabránit

Náročné sladění osobního a pracovního života v době pandemických omezení u nich totiž často vedlo k extrémnímu vyčerpání, v mnoha případech dokonce až na hranici vyhoření. Ze zkušeností Colliers, přední společnosti poskytující diverzifikované profesionální služby v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, vyplývá, že jejich rozhodnutí opustit svou kariéru může snadno zaměstnavatel zvrátit úpravou pracovního prostředí i podmínek anebo investicí do zaměstnancovy rekvalifikace.





Exodus žen by měl fatální následky

Na českém trhu práce převládá dlouhodobý nedostatek uchazečů, a to napříč téměř všemi obory. Aktuální nezaměstnanost je 3,1 %, což dle posledních dostupných dat Eurostatu představuje nejnižší hodnotu v celé Evropské unii. Ke konci června nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 319 408 volných pracovních míst a na jedno volné pracovní místo připadá v České republice v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání. Poptávka po pracovnících tak stále převyšuje nabídku a odchod takového počtu žen z českého trhu práce by měl fatální důsledky. Aktuálně se v produktivním věku nachází téměř 3 100 000 žen, jejich čtvrtina tedy reprezentuje 775 000.

Rekvalifikace jako možné řešení

Zabránit tomuto scénáři lze dle expertů ze společnosti Colliers například nabídkou rekvalifikace a úpravou pracovních podmínek. Díky digitalizaci a novým technologiím totiž vzniká obrovské množství nových pracovních pozic, které umožňují větší flexibilitu, vzdálený přístup i lepší sladění osobního a pracovního života. Právě tyto pozice tak mohou být šancí a příležitostí pro ženy, které nyní zvažují odchod. „Firmy přecházejí na digitální procesy rychlým tempem a v rámci ESG pravidel mimo jiné tlačí na maximálně bezpapírové a automatizované provozy, které využívají potenciál digitálních řešení. V rámci této transformace je tedy třeba si také vyhodnotit, co je možné poskytnout lidem na pozicích, které již nebudou potřeba, a jak je díky rekvalifikaci zachovat ve firmě,“ vysvětluje Jana Vlková, ředitelka Workplace Advisory společnosti Colliers

Úprava kanceláří dle potřeb firem

Za tímto účelem by však firmy měly uzpůsobit své kanceláře i na školící aktivity a poskytnout svým zaměstnancům prostor pro jejich efektivní rozvoj. „Doba covidu-19 nám prokázala, že efekt online školení na dálku je velmi omezený a fyzické předávání informací, zkušeností a znalostí je jednoznačně pro zaměstnance vhodnější a efektivnější. I to je tedy jeden z důvodů, proč by si měly firmy své kanceláře zachovat,“ doplňuje Vlková s tím, že jejich funkci a vybavení je však třeba upravit tak, aby zde byla možná nejen standardní individuální práce, ale také setkání v menších i větších týmech, které budou mít k dispozici kvalitní zázemí pro co nejlepší demonstraci nových technologií. „Při návrzích a stavbě nových prostor se snažíme vždy reagovat na aktuální potřeby trhu, firem i zaměstnanců. Nové funkce, rozvržení a úpravy prostor jsou pak navíc atraktivnější pro firmy i zaměstnance, kteří se po pandemii snáze vrací do zpět.“