Kdy a komu předat kormidlo firmy

Jednoho dne si řeknete: „Už toho mám dost. Nechci už být uvázaný ke svému podniku jako pes u boudy. Mám chuť cestovat, užívat si rodinu. Potřebuji podnikání na chvíli pustit z hlavy. Vypnout a mít klid.“

Jak to ale vyřešit? Komu firmu předat?

Varianta 1: CEO z korporátu

Najít někoho z venku je velice riskantní záležitost. Lidé ve firmě jsou zvyklí respektovat vás co by lídra. Toho není tak lehké nahradit. Pokud máte rodinou firmu s léty vybudovanými silnými vztahy, určitě do ní jako CEO nemůžete najmout eso z korporátu. To téměř nikdy nedopadne dobře. Tento krok mnohdy skončí jako průšvih. Malé a střední firmy se silnou rodinnou základnou prostě jako korporát, v němž se lidé točí a točí, nefungují. A nikdy se jim takový kolotoč nevyplatí. Přináší jim totiž často větší náklady než právě velkým nadnárodním korporacím.

Varianta 2: Hledejte pod podnikovou střechou

Lepší možností pro nástupnictví je najít někoho zevnitř společnosti. Rád bych vás ale upozornil na jedno. Takový přerod se těžko dělá ze dne na den. Je lépe na něj myslet deset let dopředu a na novou roli nejen připravovat kolegu, nýbrž i firemní kolektiv. Osvědčuje se, když poslední rok až dva před odchodem z čela společnosti, se role faktického vedoucího ujímá budoucí výkonný ředitel a o většině zásadních záležitostí rozhodují společně. Přechod je pak velmi plynulý a téměř bezbolestný.

Varianta 3: Vybíráte-li v rodinném kruhu

Mnozí majitelé firem touží předat plody své životní práce potomkovi, aby mohl pokračovat v rodinných šlépějích a firma pod jeho rukama jen vzkvétala. To preferuje většina podnikatelů. Jak jste na tom vy? Může to dopadnout slibně. Ale také nemusí. Přestože do potomků vkládáte naděje, možná nejsou uzpůsobeni k tomu, aby se odkazu ujali a podnik prosperoval. Výsledek je poté dvojí. Buď potomek firmu obratem za 200 milionů prodá, nebo ji dovede ke krachu.

Majitelé totiž často firmu předají svému dítěti, aniž by vůbec zjišťovali, zda má pro to patřičné předpoklady, vlohy a znalosti, a třeba se ho ani nezeptají, jestli o to ve skutečnosti stojí. Budete se divit, ale někdy potomek před svým nástupem do čela ve firmě ani nepracuje. A to je recept na fiasko. Bez znalostí, předpokladů, autority u zaměstnanců to ani jinak skončit nemůže.

Pokud chcete firmu předat synovi nebo dceři, pečlivě sledujte jejich osobnostní nastavení. Do firmy je vezměte už ve věku 12 či 13 let, ať začnou nasávat zdejší atmosféru v co nejútlejším věku. Začněte jim ukazovat zdejší prostředí a polehoučku je do něj zapojujte. Čím budou starší, můžete jim postupně dávat stále náročnější úkoly a sledovat, jak se osvědčí. Tahle moudra nejsou z mojí hlavy. Takto to dělal už sám legendární Baťa se svým synem Tomášem i spousta dalších úspěšných podnikatelů v historii.

Generační výměna není snadná záležitost. Nepřežije ji více než polovina rodinných firem. Předání třetí generaci pak už zvládne jen naprosté minimum firem. V současné době je to aktuální téma. Řada podnikatelů, kteří začali budovat svůj business v devadesátých letech, řeší, jak s ním nyní naložit.

Varianta 4: Efektivní řešení svízelné situace nabídne interim management

Majitelé firem, kteří se právě rozhodují o budoucnosti svého odkazu, se často obracejí na nás odborníky z JPF. Přejí si svou situaci vyřešit úspěchem. A interim management jim k tomu dává šikovnou příležitost. V tomto případě přicházejí v úvahu v zásadě dva druhy spolupráce. Tou první z nich je převzetí řízení firmy. Přinášíme s sebou cenné know-how ze stovek spravovaných společností, pohled zvenčí, drive a svěží vítr, takže se nám ve většině případů podaří dovést daný subjekt k ještě lepšímu hospodářskému výsledku. Majitel může z firmy úplně odejít nebo se věnovat jenom oblasti, která ho baví a naplňuje. V každém případě se vymaní ze zátěže a má volnější ruce.

Druhá možnost je, že firmu připravíme na prodej. Stává se totiž, že nějaká oblast ve firmě, typicky obchod, stojí čistě na majiteli. Ten díky svým kontaktům a schopnostem přináší většinu zakázek, a pokud tak přestane činit, má firma mnohem menší hodnotu. Vybudujeme tedy nezávislé obchodní oddělení a nastavíme všechny procesy tak, aby vše fungovalo jako na drátkách. Sama naše přítomnost ve firmě pak značně zlepšuje vyjednávací pozici s případnými kupci.