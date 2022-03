Kernun CSIRT sdílí databázi kybernetických hrozeb v České republice

Zhruba třetina lidí si po ukončení objednávky na online supermarketu Košík uvědomí, že jim chybí v nákupu některé z důležitých položek. Tento problém ale Košík vyřešil: Chybějící položky bude možné do nákupu přidat i po uzavření objednávky ještě několik hodin (typicky do tří) před příjezdem kurýra. Přidat zapomenuté zboží k původní objednávce půjde jednoduše, a to hned dvakrát. Potraviny nebo potřeby pro domácnost stačí vložit do košíku (tentokrát nebude třeba hledět na jeho minimální hodnotu, stačí jediná položka) a pak ho přiřadit k některému z nákupů, čekajících na doručení. Kurýr všechny položky přiveze spolu s hlavní objednávkou bez jakéhokoli navýšení ceny za dopravu. Doobjednat zboží půjde z logických důvodů jen u nákupů, které ještě nevyrazily na cestu k zákazníkovi.