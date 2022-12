Kolik zaměstnanců dostalo aktuálně přidáno?

Po dvou letech covidových restrikcí a nucených home office, kdy bylo žádoucí se kolegům co nejvíce vyhýbat, se většina lidí těší, že se konečně se spolupracovníky potkají na vánočním večírku. A zdá se, že navzdory extrémně drahým energiím a vysoké inflaci se jim jejich přání splní. Více než 80 procent firem totiž firemní večírky v prosinci pořádat bude. Vyplývá to z průzkumu, který pro Sodexo Benefity zpracovala v listopadu agentura Ipsos. „Je to pochopitelné, není možné pořád věci odkládat až na někdy. Myslím, že dříve nebo později se stejně budeme muset všichni smířit s tím, že to, co se nyní děje, je dost možná nový normál. Člověk je tvor společenský a interakce s jinými lidmi potřebuje,“ říká Martina Machová, HR ředitelka společnosti Sodexo Benefity. „Většina firem si navíc teambuildingové akce a různé eventy musela v časech epidemie opakovaně odepřít, takže potřeba sejít se je o to větší.“ Večírky se budou konat především v malých a středně velkých firmách – plánují je více než tři čtvrtiny společností do dvě stě padesáti zaměstnanců.