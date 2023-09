Komunikace vlády podle odborníků: rezignace, chaos a absence argumentů

Po někdy až chaotické komunikaci té předchozí vlády Andreje Babiše se očekávalo, že ta nová bude schopna situaci zlepšit. Bohužel, zdá se, že výrazná změna nepřišla. Zeptali jsme se proto marketingových expertů, jak hodnotí celkově komunikaci vlády, její účinnost a hlavně efektivitu.





„Připadá mi, že vláda se už od počátku řídí takovým více méně ‚nemastným neslaným‘ principem ‚něco jim řekneme‘ a pak uvidíme, co zčeří vody a co ne. Vláda by, podle mého názoru, určitě měla více a podrobněji vysvětlovat, proč daný krok dělá, co to – a komu přinese – a z jakých analýz při tom vychází. Možná by také určitě stálo za to, odkrýt nápady a řešení, o kterých uvažují, nebo při jejichž formulaci uvažovali. Jednoduše řečeno – prostě více odkrýt své karty. Lidé totiž v žádném případě nejsou hloupí a vidí, že je potřeba reagovat na aktuální dění,“ popisuje hned v úvodu, jak situace ohledně neefektivní komunikace vlády působí na Tomáše Zadáka, CEO & client partnera digitální agentury Ler Studio.

Podobně to vidí i generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors. „Premiér by měl být mnohem naléhavější, sdělení by měla být jednodušší a přímočařejší. Byla chyba kombinovat konsolidační balíček a důchodovou reformu, jsou to složitá témata a každé z nich si zaslouží plnou pozornost. Tiskovou konferenci i vládní komunikaci o konsolidačním balíčku a důchodové reformě považuji za nesrozumitelnou a vzdálenou běžným lidem, jejichž podporu přitom vláda potřebuje,“ říká Ondřej Tyleček.

V roce 2021 byla klíčovým prvkem úspěchu strany SPOLU antiteze politiky a stylu Andreje Babiše. Nová vláda se zaměřila na rozumné hospodaření a strategický výhled namísto populismu a nekontrolovaného zvyšování výdajů. „Voliči měli pocit, že ministři přicházejí na svá ministerstva s připravenými reformami a vědí, co dělat od samého začátku,” říká Ondřej Tyleček, generální ředitel Fairy Tailors.

Neočekávané události: válka, energetická krize, uprchlická krize

Bohužel, neočekávané události a problémy, jako je válka na Ukrajině, energetická a uprchlická krize, vše ovlivnily. Ministr financí ohlásil již druhý balíček úsporných opatření, který vyvolává zásadní otázky. První balíček opatření čelil kritice z různých směrů a jeho konečná podoba ještě zdaleka není definitivní.

Marketingoví experti poukazují na několik oblastí, kde by vláda měla jednat jinak. Měla být od počátku připravena na námitky opozice, otevřeně s ní jednat a vysvětlovat. Měla také usilovat o podporu opinion leaderů, včetně nezávislých osobností, kteří by mohli být zastánci a podporovateli vlády. V obsahu by se měla vyhýbat kontroverzním tématům, jako je změna sazeb DPH, která by mohla být vnímána negativně a mít proinflační účinky.

„Od samého začátku měla vláda lépe vysvětlovat opatření pomocí jazyka srozumitelného pro běžné lidi. Měla být připravena na to, že opozice bude pravděpodobně říkat určité věci, a měla by tyto otázky okamžitě otevřeně vyjasnit a vysvětlit, to se bohužel nedělo,” potvrzuje Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto.

Sociální sítě: Složité termíny a dlouhé věty

Důležitou součástí efektivní komunikace je také vhodné využití sociálních médií. Marketingový expert Ondřej Tyleček z Fairy Tailors, upozorňuje, že komunikace vlády na sociálních sítích je sice důstojná a inteligentní, ale na hony vzdálená běžným lidem. Používání složitých termínů a dlouhých vět na sociálních sítích způsobuje nepochopení a odcizení lidí. Klíčem k úspěchu je propojení různých komunikačních kanálů a důraz na kvalitní obsah.

„Komunikaci vlády hodnotím dlouhodobě jako velmi slabou. Snažil jsem se oslovit ODS s nabídkou pomoci a využití mých dvacetiletých zkušeností. Bohužel bez naprosté reakce, což opět svědčí o nezvládání komunikace. Nejde totiž o to, zda mě osobně využijí či ne, ale o to, že jsem nedostal žádnou reakci! Kdybych zjistil, že takto ‚komunikuje‘ kdokoliv z mého týmu v agentuře, tak bude mít okamžitě vážný problém,“ vysvětluje Tomáš Vacek.

Komunikace je klíčová

Nedostatek informací a nejasná komunikace vedou k negativnímu vnímání vlády a poklesu její popularity. Lidé mohou získat dojem, že je jedno, koho volí, protože jejich zájmy nejsou dostatečně zohledňovány. Nedostatečná komunikace může způsobit nejistotu a pochybnosti ve společnosti.

Je zřejmé, že komunikace je klíčovým prvkem úspěchu vlády. Důležité je, aby vláda byla transparentní a komunikovala s voliči, aniž by bylo nutné vše vysílat v přímém přenosu. Je také důležité, aby lidem doručovala jasné, jednoduché a srozumitelné zprávy. Samotný marketing nemůže zachránit špatnou politiku, proto je důležité, aby politici přistupovali ke komunikaci s pečlivostí a strategií.