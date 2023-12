Konec firemních Ferrari je populistický hon na čarodějnice, který nikomu nic nepřinese

Online supermarket Košík.cz oznámil změnu ve vedení svého marketingového týmu. Novou CMO se stala Klára Tanzerová, která za sebou má čtrnáct let na nejvyšších marketingových postech. V LEGO vedla mezinárodní marketing pro šest rozvíjejících se evropských trhů, v Lindt & Sprüngli pomohla značce etablovat se na českém trhu mezi hlavní massmarketové hráče. Na poslední pozici ředitelky marketingu řetězce Kaufland úspěšně stála za novým stylem komunikace, zaměřeném na mladší cílovou skupinu. V Košíku bude její misí budování silného lovebrandu a následně jeho úspěšný vstup do světa. Košík umí obsloužit přes šest milionů Čechů ve 13 krajích a brzy se vydá dál do Evropy. V první polovině příštího roku by měl působit ve 20 významných městech tří zemí, poté je v plánu provozovat službu v 50 městech a pěti státech.