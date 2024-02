Konference FIN ®Evoluce 2024 proběhne už příští čtvrtek

Inovace, technologie, umělá inteligence. Bankovní domy a pojišťovny naskočily do rozjetého vlaku digitalizace a naplno využívají možnosti, které jim nové technologie přinášejí.





Jak to vše dokážou promítnout do zlepšení svých služeb, jak se dnes staví nová banka či pojišťovací služba, nebo jaké jsou nové trendy v kyberbezpečnosti? To vše bude tématem 10. ročníku konference FIN ®Evoluce 2024, který se koná už 29. února v Praze. Kompletní program, medailonky spíkrů a další podstatné informace najdete na webu.

JAKÝM TÉMATŮM SE BUDEME VĚNOVAT

DIGITALIZACE FINANČNÍHO SEKTORU

Jak bude vypadat nová Partners Banka, která v blízké době zahájí svůj start. Uspěje na trhu nová bankovní služba založená pouze na mobilní aplikaci? Buďte u odhalení důležité novinky bankovního trhu. Do tajů rodinného poradenského bankovnictví nás zasvětí Marek Ditz z Partners Banka.

Co vše se děje během procesu digitalizace firmy, která si zakládá na klientském zážitku a osobním kontaktu? Zkušenosti s digitalizací a využíváním AI nasdílí spoluzakladatel skupiny Direct a CEO platformy Direct technologies Robert Dohnal.

AI A DATA VE SVĚTĚ FINANCÍ

AI jako prostředek ke změně – jak by měly finanční domy přizpůsobit novým možnostem své procesy, právní a kybernetické týmy a hlavně data. Konečná hodnota AI v bankovnictví totiž bude záviset na přizpůsobení produktů klientům na základě poznatků získaných z dat. Téma pro Jana Hejtmánka a Tervela Šopova z Deloitte.

Jak umělá inteligence dokáže posílit schopnost finančních institucí analyzovat a interpretovat data týkající se emisí CO2 a ESG faktorů (environmentální, sociální a správní faktory). To ve své přednášce vysvětlí Karel Kotoun ze společnosti Green0meter.

JAK NA SKVĚLOU ZÁKAZNICKOU ZKUŠENOST

Jak pro digitální bankovnictví získat klienty, kteří preferují jiné způsoby komunikace s bankou, například návštěvu pobočky či zavolání do call centra? Jaká je úspěšnost těchto pokusů? To vše prozradí Tomáš Reytt z mBank.

INOVACE ZE SVĚTA FINTECH START-UPU

Celá startupová scéna zažívá obří propad ve valuacích i v počtu transakcí – jak jsou na tom ale AI startupy? Spoluzakladatel online pojištění Mutumutu Jindřich Lenz se zaměří na oblasti, ve kterých AI fintech a insurtech startupy excelují, a představí i ty, které závodí o jednorožce.

VYUŽITÍ AI V PRAXI

Jak lze AI začlenit do firemního procesu? V čem nás „zachrání“, kde nám naopak odhalí slabá místa a jak si AI rozumí se zákazníky? Petra Kotalová z AXA Partners představí konkrétní příklady implementace AI řešení v rámci zákaznické cesty.

Rok 2024 bude ve znamení vzestupu praktických aplikací generativní umělé inteligence. Mário Mitas z firmy Agnostix ukáže, jak mohou zaměstnanci bank či pojišťoven díky AI efektivněji vyhledávat informace v interních datech, a vysvětlí, proč umí nové AI řešení zvýšit relevanci výsledků o desítky procent.

