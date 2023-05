Konference o cloudové strategii se blíží

Spotřebitelské ceny v dubnu meziměsíčně klesly o 0,2 % a meziročně vzrostly o 12,7 %. To je o 2,3procentního bodu méně než v březnu, když se očekávala hodnota za duben ve výši 13,3 %. Výrazně se na tom podílely potraviny: u mouky byly ceny v dubnu proti loňsku vyšší o 6,3 % (v březnu o 32,6 %), u masa o 12,7 % (22,7 %), polotučného trvanlivého mléka o 19,2 % (45,2 %), vajec o 41,2 % (75,5 %) a cukru o 60,9 % (97,6 %). Ceny elektřiny meziročně rostly o 24,8 % (29,6 %), zemního plynu o 53,1 % (60,0 %), tepla a teplé vody o 40,9 % (44,6 %). Stravovací služby poskočily vzhůru o 17,6 %. Nadějný je pokles cen pohonných hmot, které meziročně klesly o 16,7 %, silná koruna a nižší ceny ropy akcelerovaly snížení ceny nafty na některých čerpacích stanicích i pod 30 Kč/litr. Toho ale využila vládnoucí klika a navrátí spotřební daň z motorové nafty ve výši necelých deset korun za litr už v nejbližší době, původně měla její absence trvat až do konce roku. Odvážní ekonomové predikují, že v dalších měsících bude inflace jednociferná a za celý rok by měla atakovat hranici 11 %. Do jaké míry je tento odhad odvážný a do jaké míry reálný, ukážou následující měsíce.