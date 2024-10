Kvalitní tmelení týmu funguje i jako benefit a motivuje

„Zaměstnance zpravidla motivuje ke spokojenosti a zároveň lepším výkonům dobré platové ohodnocení nebo zajímavé benefity. Mezi hnací síly však patří také vnitřní motivace, mezi něž patří i fungující vztahy v kolektivu,“ říká Tomáš Pavlíček z Atmoskop.cz. „Stále více firem si to uvědomuje a do aktivit spojených s utužením vztahů na pracovišti a tmelení kolektivů investují stále více. A nemusí se jednat o velké finanční investice, často je to o nápadu nebo empatii a chytré práci a nasazení HR manažerů či lídrů týmu.“





Práce, školení i odpočinek na pláži

Pro někoho to může být splněný sen o ideální práci, pro jiného příjemné školení. Každopádně spojení týmových aktivit se školeními, a navíc v prostředí přímořského letoviska s plným servisem jako o dovolené se firmám osvědčuje.

„Pracovní tým je pro naši společnost naprosto klíčový, protože jeho členové vysvětlují po celé republice výhody a účinky našich léků a potravinových doplňků. A dělají to tak dobře, že ve všech lékárnách, ordinacích, a i u samotných pacientů máme skvělé jméno. Proto se snažíme na kvalitě týmu pracovat i pravidelnými společnými akcemi, kdy spolu jezdíme na vodu, na hory, do přírody, ale třeba i na pracovní výjezdy k moři, které mohou na první pohled vypadat jako dovolená,“ říká Antonín Krpenský, spoluzakladatel a ředitel společnosti Onapharm. „Tento formát výjezdních teambuildingů k moři se nám osvědčil tak, že jej již několik let praktikujeme a rozhodně od něj nemíníme ustupovat.“

Společná grilování či hraní on-line her

Aby pracovní tým dobře fungoval a podával výsledky, musí i tmelení týmu být přizpůsobeno lidem na míru. „Aktivit na tmelení týmu je u nás hodně a neustále pracujeme na jejich vylepšování. Některé jsou řízené, ale některé vznikly spontánně právě v jednotlivých týmech. Populární jsou například návštěvy bowlingu, motokáry či badminton nebo grilování. Vzhledem k našemu nízkému věkovému průměru a internetové generaci fungují i online aktivity. Část kolegů se po tom, co se vidí celý den v práci, se občas večer ještě společně propojí online a hrají počítačové hry,“ říká Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel Trenýrkárna.cz

Tmelení rychle rostoucí firmy

Vztahy mezi zaměstnanci jsou důležité vždy, ale u rychle rostoucí firmy to platí dvojnásob. Je totiž třeba udržet atmosféru, chemii a hodnoty, které ji k růstu vystřelili. Právě k tomu je velmi důležité, aby se zaměstnanci dobře znali, otevřeně spolu komunikovali a sdíleli spolu i nepracovní záležitosti.

„Jsme rychle rostoucí značka, která za pár let vyrostla z deseti zaměstnanců na sedmdesát. Abychom udrželi vysoký standard kvality týmu, pracujeme na tom na všech úrovních. A jednou z nejdůležitějších je tmelení týmu. Pravidelně spolu sportujeme, lze zmínit třeba parádní RunCzech, bavíme se na častých grilovačkách, party či kulturních akcích, nebo třeba degustujeme vína v naší firemní vinotéce, kterou máme ve sklepě,“ říká Josef Jankovský, HR manažer české módní značky Vuch. „Jezdíme čtyřikrát do roka na Spirit day a na další čtyři větší teambuildingy za rok. Jako povedenou lze zmínit třeba vodu na Orlici zakončenou u táboráku, jezdíme na firemní lyžáky, chodíme na túry, účastníme se mezifiremních sportovních her, prostě všechno, co nás baví. A zažijeme u toho spoustu legrace.“

Práce zábavou

Když je práce pro lidi ve firmě zábava, pak jde všechno líp. Do práce se těší, snáze překonávají překážky a také lépe plní stanovené cíle.

„Snažíme se, aby práce všechny zaměstnance bavila a aby to mezi nimi klapalo. Součástí života v naší firmě jsou i pravidelné teambuildingy, ať už na úrovni celé společnosti, nebo poboček, případně týmů. Cílem je, aby se zaměstnanci více poznali, zabavili se a posílili i neformální vztahy. Chceme, aby i samotná práce byla spojena se zábavou. Příkladem je exkurze našich techniků ve výrobním závodě traktorů Fendt v Německu spojená s neformálními večery a poznáváním zajímavostí v okolí závodu,“ říká Hana Bacharová, HR manažerka společnosti Agromex a dodává: „V neposlední řadě také podporujeme koníčky a týmové aktivity našich zaměstnanců, zejména pak sportovní kluby nebo třeba akce dobrovolných hasičů.“

Podobnou zkušenost, kdy se daří propojit práci a zábavu mají v české pobočce firmy Kärcher. „Spojovat příjemné s užitečným se nám daří i na našich pracovně teambuildingových aktivitách. Osvědčil se nám například koncept teambuildingu, který letos proběhl v příjemném prostředí hotelu na Seči a nesl se v duchu seznámení se s první pomocí a večerní zábavou, která byla zakončena netradiční degustací. V rámci celodenního kurzu první pomoci si naši zaměstnanci mohli vyzkoušet, naučit se nebo prohloubit si již stávající znalosti a zkušenosti, jak zachránit lidský život. Akce byla nejen příjemná a obohacující, ale i výjimečná. A to v tom, že občas i drobnosti dokáží člověka přimět k tomu, aby si uvědomil, jak důležité je nebýt netečný, jak vzájemně spolupracovat, podpořit se, pomáhat si a vážit si jeden druhého. Protože společně lze dosáhnout cílů, které většinou jednotlivec sám nedokáže. Ceníme si toho, že takové zaměstnance máme, a že jsou součástí naší společnosti,“ říká Marcela Kratochvílová Trnková, HR manažerka společnosti Kärcher.

Pokud si chtějí firmy své zaměstnance udržet, měly by o mezilidské vztahy pravidelně pečovat. A originální a promyšlené, na míru vytvořené teambuildingové aktivity jsou toho dobrým příkladem.

„My fungujeme v 72 pobočkách, takže organizované tmelení je nutné. Osvědčila se nám periodicita 2× ročně. V prosinci vánoční besídka v Praze a v záři pak výjezd na zámek, vše dobrovolné. Ale lidé o tyto aktivity mají zájem, teď v září nás například bylo 115. Zároveň teď podporujeme finančně ještě besídky pro kraje, kdy se sejde například sejdou pobočky pro Jihomoravský kraj. Týmy se také často sami ještě scházejí na školení, které je v jejich režii. A pak máme ještě tzv. Oranžovou vlnu, což znamená, že můžete pracovat v jakékoliv pobočce. Zaměstnanci tuto možnost, která také přispívá ke tmelení týmu, také rádi využívají. Někdo totiž žije v Liberci, rodiče má v Ústí nad Labem, tak někdy pracuje z Ústí,“ uzavírá Jana Jáčová, ředitelka společnosti UOL Účetnictví.