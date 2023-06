Kvalitu účetních služeb zhoršuje chybějící legislativa, neznalost trhu i nedostatek účetních

Neumějí si ověřit jejich kvalifikaci, proto až 66 % podnikatelů dává jen na reference. Odpovědnost za vedení účetnictví jde ale za statutárními orgány. O chybějící sebedůvěře účetních vypovídá i to, že téměř polovina z nich považuje svou profesi za primárně administrativní a byrokratickou. V roli respektovaného poradce se vidí jen 21 % účetních. I přes to, že jejich práce ovlivňuje fungování a prosperitu firem a pochybení mívá závažné důsledky.





Přímá odpovědnost za něco, čemu nerozumíte nebo o tom nevíte

Až 90 % podnikatelů a manažerů si uvědomuje důležitost účetních ve svých firmách, ale jenom 38 % z nich zná podmínky, které se vztahují k vydání živnostenského oprávnění (ŽO) pro výkon účetní profese. Tři čtvrtiny podnikatelů a manažerů by uvítaly, kdyby se účetní pravidelně vzdělávali a byli více kvalifikovaní.

Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňuje Magdaléna Králová, prezidentka profesní organizace Svazu účetních ČR: „Není týdne, kdy bychom neobdrželi telefonát od podnikatelů, kteří se ptají, jak mohli jejich externí účetní dostat živnostenské oprávnění a proč neexistují postihy za to, že jejich firmy dovedli k vysokým pokutám od finančního úřadu nebo do dalších poměrně vážných problémů. Tyto stížnosti mají v posledních letech co do počtu nebo závažnosti stoupající tendenci. Za účetnictví totiž vždy kompletně zodpovídá sám podnikatel, i když jej zajišťuje odborná firma. V tom se liší práce účetních například od auditorů, kteří za výsledky své práce zodpovídají v plném rozsahu. Tato situace mě jako účetní a majitelku účetní firmy mrzí o to víc, protože na trhu ztrácí renomé celá naše profese.“

„Certifikace od Svazu účetních mi přinesla větší odbornost a více znalostí, které mi umožňují lépe pochopit některé postupy a situace, s nimiž se v praxi běžně setkávám,“ uvádí Radomila Ševčíková, vedoucí odboru controllingu společnosti Gumotex.

Kvalita jen jako výsledek vyspělosti trhu nebo zavedené legislativy

Jenom 40 % byznysmenů přihlíží při výběru účetních na jejich kvalitu z hlediska kvalifikace (ukončené SŠ/VŠ vzdělání nebo certifikace). Většina z nich se spoléhá na reference. Téměř polovina podnikatelů a manažerů neví o existenci dobrovolného systému certifikace od Svazu účetních. Na rozdíl od 87 % účetních, kteří o systému certifikace vědí, ale jen 11 % je jejím držitelem. I účetní vnímají nedostatek účetních na trhu, ale pro většinu z nich jsou podmínky pro výkon účetní praxe (ŽO) dostatečné (57 %).

„Našimi aktivitami i zaměřením svazu, který má dnes kolem 4,5 tisíce členů, se dlouhodobě snažíme o zvyšování kvality práce účetních prostřednictvím vzdělávání. Kromě množství kurzů a výměny zkušeností na odborných konferencích nabízíme i mezinárodně uznávaný program certifikace. Ten je dobrovolný a placený. Vzdělává nejen v účetnictví a daních, ale poskytuje i právní povědomí, IT gramotnost, statistické a manažerské vyhodnocování. Jedině tak může být účetní, tak jako ve vyspělých ekonomikách, partnerem vrcholových manažerů,“ navazuje Magdalena Králová.

Situaci na trhu by mohla zlepšit legislativa kultivující účetní profesi, která je stále v nedohlednu, byť na letitý problém podnikatelé i oborové organizace soustavně poukazují. Přísnější podmínky pro vydávání živnostenského oprávnění pro vedení účetnictví včetně povinného vzdělávání by také výrazně přispěly ke zlepšení kvality na trhu účetních. V současné době se totiž účetnictví může věnovat i ten, kdo nemá potřebnou kvalifikaci. V ČR není zavedená v tomto oboru povinnost skládat profesní zkoušky. Připravovaný nový zákon o účetnictví, který má vstoupit v platnost v roce 2024, situaci pravděpodobně nezmění. Neukládá přísnější podmínky pro výkon účetní praxe nebo povinnou certifikaci a statutárním orgánům poskytne jen koncepční rámec bez konkrétního návodu, jak zacházet s účetnictvím.

Technologie? Ano, ale obava z nich stále převažuje!

Většina byznysmenů (87 %) i účetních (57 %) vidí budoucnost účetní profese v digitalizaci a v používání technologií. Shodují se i na tom, že účetní profese se do budoucna zásadněji nezmění. Jen pětina byznysmenů a účetních věří, že z účetních se stanou kvalifikovaní poradci a jejich pozice bude v partnerském vztahu s managementem firem. Až polovina podnikatelů se obává zavádění technologií do svého účetnictví. Mají strach z jejich selhání a nedostatku know-how při jejich využívání. Situace je obdobná i u účetních, přičemž 35 % z nich tvrdí, že technologie ještě nevyužívají, protože to nechce vedení firmy nebo jejich klienti.

„Obecně lze říct, že šikovné a úspěšné účetní provází tak vysoká odbornost jako i využívání technologií. Jen účetní, kteří chtějí číst data, mají odvahu zavádět do své práce automatizační nástroje a zbavovat se zbytečné manuální práce. Naše firma vyrostla právě díky progresivním účetně-poradenským kancelářím, jež technologie zavedly z důvodu uvolnění kapacit svých odborníků, kteří se tak mohli věnovat více klientům a odbornější práci. Slovo změna má v konzervativním účetním oboru nahořklou konotaci. Lidem často chybějí informace a procesy, jak technologie zavést a dobře používat. Tady vnímáme potřebu nás, technologických firem, je nejen vymýšlet, ale pomáhat i úspěšně implementovat,“ doplňuje Robert Soudný, CEO Wflow.com.

„V GT jsme se rozhodli nečekat na to, až nás klienti osloví s požadavky týkajícími se digitalizace účetnictví, ale sami být rozhodujícím faktorem při jejich zavádění. Interně jsme proto převedli 95 % našich klientů z papírové do elektronické agendy ještě před vzájemnými konzultacemi a detailní analýzou jejich situace. To nám dalo velkou výhodu, protože jsme jim v následujícím kroku mohli ukázat přínosy automatizace přímo na jejich datech. Tímto jsme zefektivnili interní postupy pro práci s účetními doklady a zároveň klientům poskytli nástroj, jak se odkudkoli a kdykoli dostat ke svým datům,“ uvedl Peter Burnus, director Grant Thornton Tax & Accouting.

Osvěta byznysu jako klíč ke zlepšení účetních služeb

„Na základě situace na trhu jsme se ve svazu rozhodli, že zaměříme svou pozornost víc na podnikatele. Ve spolupráci s Wflow.com (pozn. zainvestovaný technologický start-up, který vyvíjí aplikaci pro digitální účetnictví a zpracování dokladů v cloudu) jim chceme přinášet jasné informace k tomu, aby se mohli při výběru a práci s účetními dobře rozhodovat,“ uzavírá Králová. „Chceme jim třeba ukázat, že je normální pokládat otázky směrem k účetní kvalifikaci, ověřovat si informace nebo chtít od externí účetní firmy určité standardy práce. Na speciální webové stránce tak najdou pozvánky na tematické webináře, odkazy na užitečné články nebo kontakty na nás.“