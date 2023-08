Leasing není jediná možnost, jak financovat pořízení firemního automobilu

Podle statistik České leasingové a finanční asociace (ČLFA) v loňském roce z celkového počtu financovaných nových osobních aut připadlo na segment podnikatelů 79 %, což činilo necelých 38 tisíc vozidel. Průměrná cena financovaného vozidla byla 661 tisíc korun a z produktového hlediska byl mezi podnikateli největší zájem o úvěrové produkty, a to včetně finančního leasingu. Ty činily podíl 57 % a zbývajících 43 % připadlo na operativní leasing.





Jaký je mezi možnostmi rozdíl?

Úvěr na automobil je klasická půjčka – dostanete tedy peníze, za které si můžete koupit nový vůz. Ten je v tom okamžiku váš a není potřeba dodržovat nějaká další pravidla. Oproti tomu je v případě leasingu automobil ve vlastnictví prodejce, a to až do okamžiku, než kupující zaplatí všechny splátky. Součástí je tedy smlouva, podle které jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně (leasingovému nájemci) jím vybraný předmět do užívání. Když je účelem dočasné používání předmětu bez přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu nebo jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce, jde o operativní leasing. Jak vysvětluje Česká leasingová a finanční asociace, operativní leasing umožňuje klientovi nehradit ve splátkách celou cenu vozidla, ale pouze rozdíl mezi jeho pořizovací a zůstatkovou hodnotou. Vozidlo je využíváno po smluvně dohodnutou dobu nebo smluvně dohodnutý počet kilometrů, klient nenese rizika spojená s vlastnictvím vozidla a hradí pouze jeho amortizaci odpovídající době nájmu a skutečně ujetým kilometrům. Leasingová společnost na sebe v tomto případě bere také péči o splnění zákonných požadavků, jako jsou silniční daň, poplatek za rádio a zákonné pojištění. Délka leasingu se většinou pohybuje od 24 do 60 měsíců. Naopak u finančního leasingu se počítá s tím, že automobil na konci doby splácení odkoupíte. Je u něj většinou vyšší první splátka (akontace), která podle portálu Porovnej24.cz bývá většinou ve výši 30 % ceny vozidla.

Velké nadnárodní korporace, ale také malé tuzemské firmy, podnikatelé a živnostníci si mohou sjednat také full-service leasing. „Jde o operativní leasing se službami, které jsou nezbytné k provozování vozidla – můžeme tedy hovořit o outsourcingu v oblasti správy vozového parku. Výčet těchto služeb je poměrně obsáhlý. Od záručního a pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik přes veškeré zákonné povinnosti, jako jsou silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění až po vedení veškeré administrativy,“ vyjmenovává ČFLA. Kromě toho leasingová společnost zajistí dálniční známky, tankovací karty, asistenční službu, náhradní vozidlo a podobně. Cílem tohoto produktu je, aby se klient mohl soustředit na svůj byznys a služba full-service leasingu mu zajistila komfortní, flexibilní a bezrizikové fungování jeho mobility bez nároků na vlastní zdroje. Například LeasePlan, který poskytuje operativní leasing, spustil nedávno službu Servisní modul. Ta spočívá v online monitoringu technického stavu vozidla. „Nový systém nám umožňuje nabídnout firemním zákazníkům a jejich řidičům optimálně zorganizované služby spojené se servisem. V reálném čase získáváme informace o rozsvícených kontrolkách a varovných hlášeních ve vozidle, a můžeme tak ihned spustit procesy, které vedou k vyřešení aktuálních potíží,“ vysvětluje technický ředitel společnosti Lubomír Och. Díky tomuto nástroji dokáže firma předejít tomu, že vozidlo kvůli odkládání servisu ze strany řidiče vypadne ze záručního programu výrobce.

Rozhodovat se můžete i podle finanční situace

Podle zástupců společnosti Auto ESA se někdy vyplatí využít úvěr a jindy zase leasing s tím, že je vždy potřeba myslet na rezervu. Když máte například 300 tisíc korun a vyberete si auto za 300 tisíc, můžete ho sice zaplatit rovnou, ale finance vám mohou chybět v okamžiku, kdy se něco pokazí a budete potřebovat větší finanční obnos. V takovém případě by byla výhodnější akontace a rozložení do splátek. Když má podnikatel dostatek peněz i rezervu, může například dát za nový vůz jen část a zbytek někam investovat. Ředitel týmu Strategie a Design v ČSOB Leasing Petr Neuvirth uvádí jako výhodu leasingu, že si nepůjčujete peníze, ale samotný stroj. „Leasingový nájemce získá financování, které bývá cenově levnější a dostupnější než klasický úvěr, protože financovaná věc slouží svou hodnotou jako zajištění leasingové operace, a navíc si zákazník může přes leasing lépe plánovat a optimalizovat cashflow,“ vysvětluje dále s tím, že po poslední splátce se zaplatí jen symbolická odkupní cena a daň z přidané hodnoty a poté dochází k převodu vlastnického práva daného předmětu.

U úvěru je předmět ihned po podepsání úvěrové smlouvy ve vlastnictví klienta, což se projeví také na majetkových účtech v účetnictví. Na straně závazků se zobrazí nesplacený dluh a do nákladů se majetek postupně dostává přes odpisy. Záleží tak na tom, na jak dlouho si klient plánuje sjednat v leasingové smlouvě financování vozidla v porovnání s jeho odpisovou dobou. Pokud jde o dobu výrazně kratší, než je doba odepisování, Petr Neuvirth doporučuje zvolit úvěr. „Velký rozdíl tkví také ve splácení daně z přidané hodnoty. U finančního leasingu platíte DPH z jednotlivých splátek, zatímco při financování úvěrem si uplatníte jako plátce DPH hned z celé hodnoty pořizovacího majetku,“ dodává.

Úvěry nabízí několik institucí

Úvěry na automobil podnikatelům a firmám je možné si sjednat především u bankovních institucí. Výjimkou je Volkswagen Financial Services. Tam si můžete vzít úvěr až na dvanáct let staré vozy a délka financování může být šest let. Zájemci mají na výběr buď klasický úvěr, nebo Financování chytře, kde je možné zvolit výši úvěru, výši poslední splátky a délku úvěru. Leasing České spořitelny umožňuje financovat jak osobní nebo nákladní automobily, tak i firemní flotilu nebo stroje a zařízení. U osobních automobilů se soustředí především na ty, které mají u nás obchodní zastoupení, ale zvládají i financování individuálně dovážených značek nebo těch ze zámoří. U ČSOB je k financování vozu možné využít leasing, investiční úvěr nebo rychlý úvěr. Ten je možné sjednat na nákup osobního i užitkového vozu, protože zde není nutné dokládat účel.

Komerční banka nabízí produkt Profi Auto, který je určen k financování konkrétního, předem vybraného osobního nebo užitkového vozidla. Auto musí být maximálně šest let staré a musí také mít maximální hmotnost 3,5 tuny. Tento úvěr je zajištěn zajišťovací smlouvou k vozidlu a případně například krycí blankosměnka. V Moneta Money Bank si můžete vzít úvěr na osobní nebo užitkový vůz od částky 25 tisíc. Raiffeisen bank nabízí podnikatelům financování vozu formou úvěru ve spolupráci s jejich dceřinou společností Raiffeisen – Leasing. Podmínkou je, aby šlo o nové i ojeté vozy do osmi let stáří. U úvěrů do půl milionu nedochází k zápisu Raiffeisen – Leasingu do technického průkazu vozidla. V UniCredit Bank mohou zájemci o financování nového vozu využít finanční leasing, operativní full service leasing, operativní leasing a úvěr. U něj je možné si pořídit zánovní vůz, motocykl nebo strojní zařízení, případně také čtyřkolku a skútr, pokud jsou potřeba k podnikání.