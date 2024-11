Limit na volnočasové benefity v roce 2025 je štědřejší

Zaměstnanecké benefity pomáhají posilovat firemní kulturu a s tím spojenou loajalitu. A zvláště v posledních letech pomáhají touto cestou firmy svým lidem i ekonomicky, ti pak nemusí tolik omezovat své volnočasové aktivity. Nejedna firma tak byla velmi štědrá, legislativa je příliš nelimitovala. Jediným omezením byl limit na rekreaci ve výši 20 tisíc korun ročně, ostatní benefity mohli zaměstnavatelé přidělovat v libovolné výši. Vláda chtěla v rámci konsolidačního balíčku, který připravovala v roce 2023, nepeněžní benefity od ledna 2024 zrušit, ale nakonec je nová legislativa zastropovala. „Volnočasové benefity jsou tak nově zastropované, je zde ale nastavený valorizační mechanismus,“ říká Martina Machová, HR ředitelka společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity). „Limit je stanovený na polovinu průměrné mzdy.“ Ta pro rok 2024 činí 43 967 korun a limit pro nepeněžní benefity je tak letos 21 983 korun. A nyní je již jasné, že pro příští rok bude limit vyšší. Průměrná mzda pro rok 2025 totiž podle parametrů vyhlášených v nařízení vlády (282/2024 Sb.) činí 46 557 korun. Díky tomu limit pro volnočasové benefity od ledna 2025 stoupne na 23 278 korun.





Jak je to s daněmi a odvody

Do této částky nepodléhá na straně zaměstnance zdanění. „Daně a odvody se platí jen tehdy, když zaměstnanci dostanou od svého zaměstnavatele nadlimitní plnění,“ vysvětluje Machová. Jinými slovy, nadlimitní částka se chová jako mzda. „S tím souvisí i nová povinná administrativa, vše se musí pečlivě hlídat, firma musí u každého zaměstnance vést evidence čerpání benefitů,“ doplňuje Machová. Plnění je třeba načítat průběžně na mzdovém listu a zaměstnance na něj upozorňovat. Danění má být totiž také průběžné. Pokud by tedy konkrétní pracovník překročil limit například teď v říjnu, v listopadu by mu jej firma měla dodanit.

Co do limitu patří a co ne

Rovněž musí zaměstnavatelé více přemýšlet o tom, jak benefitní baliček nastavit, aby byl pro jejich pracovníky zajímavý. „To pro změnu komplikuje fakt, že není úplně snadné rozlišit, co se do limitu pro nepeněžní benefity počítá a co nikoliv,“ zdůrazňuje Machová. „Například Cafeterie se do limitu započítává, ale až v okamžiku čerpání. Naproti tomu u předplacených benefitních karet se do limitu započítává připsaný, nikoliv vyčerpaný limit.“ Do limitu volnočasových benefitů jsou zahrnuty také příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, příspěvky na rekreaci, předplatné do divadla či permanentky na fotbal, hokej či do zoo. A spadá sem také firemní školka.

Pokud by ale firma uspořádala autobusový výlet do divadla či na sportovní akci (včetně vstupenek), pořádala teambuilding nebo vánoční večírek, do limitu to spadat nebude. Stejně tak třeba finanční dary k výročí, které se zdaní v rámci mzdy.