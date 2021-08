Logistika: S investicemi do technologií rostou i možnosti

Podle informací společnosti FreightWaves se v odvětví na straně potenciálních dodavatelů objevuje rostoucí množství technologických start-upů. Ty obvykle přicházejí s dílčími vylepšeními, jež v sobě skrývají nemalý potenciál. Některé rozvíjející se technologie se zdají být přímo předurčené pro logistiku. Jde například o blockchain, robotiku nebo umělou inteligenci. Díky současným okolnostem poměrně rychle přecházejí do praxe.

Trio slibných technologií

K velmi nadějným až revolučním logistickým technologiím řadí konzultanti společnosti PwC blockchain. S jeho pomocí by se mohlo odvětví zbavit celé řady historických neduhů. Potenciálně by mohl přispět ke zvýšení transparentnosti přepravy, k přesnějšímu plánování a garancím dodacích lhůt. Blockchain může posloužit jako šifrovaná účetní kniha, v níž se ukládají veškeré informace o pohybu zboží ze skladu k zákazníkovi, od výrobce k distributorovi. Propojí přepravní dokumentaci s produktem a zainteresované strany budou mít naprostý přehled o aktuální lokaci zásilky. Těžit by z jeho možností mohla i celní správa nebo subdodavatelé.

Logistický sektor se stal vděčnou arénou pro výrobce robotů. Plně automatická manipulace se zásilkami, jejich třídění a distribuce se pro mnoho provozovatelů logistických center a skladů stává splněným snem. Roboty mohou pracovat 24 hodin denně, unesou větší náklad než člověk a mohou být vybavené i pokročilou umělou inteligencí, jíž pochopitelně asistují dnes již velmi dostupné senzory všech možných typů. Podle predikce společnosti Tractica odebral světový trh před třemi lety 194 tisíc logistických robotů. Příští rok by mělo jít o 938 tisíc robotů.

V nejbližších letech lze očekávat, že roboty doplní a rozšíří pracovní síly v logistických firmách. Prozatím se jejich nasazení omezí na jednodušší a fyzicky náročné úkony. Pravděpodobně ale není daleko doba, kdy zvládnou zpracovat i komplexní dodávky.

Specifickou kapitolu představuje již zmíněná umělá inteligence. Odvětví dopravy a logistiky generuje anebo alespoň doprovází obrovské množství dat, jejichž sběr a zpracování by mohlo zlepšit a zefektivnit řadu parametrů a činností. Těžit by z jejího nasazení mohl například flotilový management. Prostřednictvím dat ze senzorů v letadlech, kamionech nebo lodích by si zajistil trvalý přehled o spotřebě paliva, vytížení techniky a jejich pohybu. Tato data lze využít pro optimalizaci tras, proaktivní údržbu a ve výsledku pro snížení nákladů nebo zrychlení přepravy zásilek.

Nemálo informací by mohlo vznikat a být zpracováváno přímo v dopravních prostředcích. Již dnes disponují čidly a kamerami, které automatizují část agend spojených s tříděním a evidencí zásilek. S instalací těchto prvků počítají sami výrobci. Mezi producenty kamionů k nim patří například značky Isuzu nebo Mercedes.

Trendy poptávky po informačních systémech

Z pestré palety technologických trendů současnosti se logistika žádným významným nevyhýbá. V oboru roste poptávka po řešeních nabízejících kompletní nebo lépe end-to-end vizibilitu a konektivitu napříč dodavatelským řetězcem. Podle výsledků průzkumu Inbound Logistics Market Research, který se na trendy v oboru dotazuje dodavatelů softwaru, jde o obecný trend, který řeší historické problémy logistických firem.

Jejich dodavatelský řetězec je často zaplavený technologickými sily, v nichž každý z účastníků provozuje své systémy a spravuje vlastní procesy. Není třeba dodávat, že tato technologická odlišnost komplikuje efektivitu a někdy samotnou možnost realizace procesů v řetězci. Obecným trendem se tedy v logistice stává integrace a spolupráce.

Poskytovatelé logistických služeb a distributoři čelí stále větším nárokům elektronické komerce. Musejí se vypořádávat s požadavky multikanálových workflow, jež mají specifické požadavky na technologie. Bez nich poskytovatelé logistických služeb v současném světě elektronické komerce neobstojí.

Technologickou podporu si vyžadují i změny v přístupu spotřebitelů. Ti se například stále častěji zajímají o původ potravin. V zásobování tudíž nacházejí širší uplatnění systémy typu track-and-trace. Požadavky na rychlost doručení zase vedly k rozvoji doručovacích programů poslední míle, které rovněž využívají specifické technologické zázemí. Vizibilitu v logistice vyžadují také firemní zákazníci. Příslušná technologická řešení jim umožňují rozhodnout o nejvhodnějším způsobu dopravy nebo o optimálním zásobování poboček.

V mezinárodním obchodu rostou nároky na sledování pohybu zásilek i v souvislosti s větším zapojením nových zemí. Nezřídka dodávky absolvují větší počty překládek v donedávna exotických destinacích, což může komplikovat harmonogramy zásobování a jejich dodržování.

Mezi dost možná velmi aktuální témata se řadí sledování a analýzy dopravních nákladů. Poskytovatelé logistických služeb jsou podle studie Inbound Logistics Market Research stále agresivnější ve své touze po analýzách výdajů, od nichž si slibují lepší kontrolu nad náklady dopravy. Na příslušných nástrojích oceňují především schopnost zachytit, očistit a zviditelnit trendy, klíčové indikátory nebo informace o přepravci. Schopnost plánovat v oblasti nákladů se stává v logistickém byznysu kritickou.

Podobně jako jiné obory i logistiku významně ovlivňují problémy s pracovní silou. Od svých zaměstnanců, stejně jako všech svých aktiv, podniky vyžadují maximální efektivitu a produktivitu. Oceňují proto řešení, která informačně, v reálném čase a na všech úrovních řízení podpoří rozhodování. Velmi žádané jsou tyto schopnosti ve skladech.

Konzumerizace logistiky

Moderní dodavatelské řetězce prošly naprostou konzumerizací. Spotřebitelé využívají nesčetné možnosti nákupu a dopravy, čímž do značné míry řídí své vztahy s výrobci a distributory. Prostřednictvím internetových obchodů nakupují zboží ve velkém a neváhají vracet cokoli, co se jim nelíbí nebo nevyužijí. Neustále zvyšují své nároky na rychlost a kvalitu doručení. Vůbec neuvažují problémy spojené s dopravou zboží z kamenných prodejen, skladů a distribučních center. Takové všestranné vytížení dodavatelského řetězce vyžaduje jeho kompletní digitalizaci a v podstatě unifikované zapojení všech stran, tj. maloobchodníků, distributorů a výrobců. Ti jeho prostřednictvím mohou v reálném čase rozhodovat.

Dodavatelský řetězec, jeho maximálně efektivní fungování, pro mnoho maloobchodních společností představuje jednu z hlavních cest pro vlastní odlišení. Nároční zákazníci dodavatelské řetězce intenzivně zatěžují velmi komplexními požadavky na předmět, čas a lokace dodávek, což znamená, že jejich technologické provedení musí být chytré, prediktivní a škálovatelné. Na cestě k získání těchto vlastností jim opět může pomoci umělá inteligence.