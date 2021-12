Low-Code Development: mít na jednom místě vše, co firma potřebuje

Tyto nástroje umožňují pracovat kdykoli a odkudkoli, v pandemické realitě velmi často z domova. Pokud chcete být připraveni čelit výzvám současnosti a firmu plně digitalizovat, seznamte se s chytrým intranetem vytvořeným na základě low-code development, který prostřednictvím řešení Intrexx nabízí společnost CDC Data.

Oblast low-code programování roste ohromujícím tempem. Agentura Forrester předpovídá tomuto odvětví v příštím roce až 40% růst. Společnost CDC Data na nový trend zareagovala tím, že do svého portfolia zařadila low-code nástroj Intrexx.

„Jaká je hlavní výhoda low-code platforem? Jsou bezpečné, fungují efektivněji a dokáží rychleji reagovat na jakékoli změny. To jim poskytuje v moderním a dynamickém světě byznysu zásadní konkurenční výhodu. Proto jsme si Intrexx vybrali a postavili na něm myšlenku chytrého intranetu, který firmám bez ohledu na velikost i předmět podnikání umožní výrazně zjednodušit a tím i zrychlit práci,“ říká Luboš Strapina, jednatel CDC Data.

Co očekávat od low-code řešení Intrexx

Rychlost uvedení na trh. Oproti na míru vyráběným aplikacím lze řešení založené na low-code vývoji nasadit za zlomek času, třeba i v řádu dní. Jak je to možné? Low-code řešení je software vyráběný formou jakéhosi „puzzle“. Stačí určit, co by měl váš intranet umět a na základě toho vybrat potřebné dílky skládačky, které se samy propojí do funkčního celku. Ano, tak snadné to může být.

Náklady. Rychlejší zprovoznění low-code řešení znamená nejen rychlejší benefity z fungujícího systému, ale i výrazně méně prostředků na vývoj. Low-code řešení je oproti standardnímu programování za všech okolností vysoce nákladově efektivní.

Efektivita. Low-code nevyžaduje rozšiřování vašeho vývojového nebo IT týmu. Vše zvládnete i ve stávajícím počtu.

Vytvářejte aplikace a sestavujte je lépe. Low-code vám otevírá příležitost vytvářet a nasazovat vlastní aplikace tam, kde to dříve nebylo možné. Do vývoje můžete zapojit ty, kteří budou aplikaci používat, ať už to budou zaměstnanci, nebo třeba obchodní partneři. Je snadné vytvářet prototypy a ukázky výstupů, testovat je, diskutovat o nich a zpětnou vazbu promítnout do stavby intranetu ve kterékoli fázi.

Automatizujte procesy. Vývojové platformy s low-code rychle a s vysokou mírou automatizace propojují různé systémy a prakticky jakékoli zdroje dat. To mj. minimalizuje faktor lidské chyby a zajišťuje, že finální řešení mj. odpovídá všem standardům.

Portály. Správa aplikací a vývojový proces umožňují připojit a integrovat prakticky jakoukoli aplikaci nebo zdroj dat do jednoho portálu.

Spokojenější zaměstnanci. Low-codeřešení budou mít vaši zaměstnanci rádi, protože i oni mají možnost přicházet s návrhy, jak intranet průběžně vylepšovat tak, aby jim plně vyhovoval.

Podporujte inovace. Už jsme si řekli, že je daleko efektivnější a rychlejší nasazovat aplikace vytvořené vývojem s low-code. Díky tomu není problém přidat do svého systému jakékoli rozšíření či novou funkčnost, kterou doba přinese. Totéž platí pro inspirativní nápady zaměstnanců.

Konzistentní metodika. Jakékoli již hotové a ověřené řešení je díky standardizované metodice možné snadněji replikovat napříč více vývojovými projekty.

Responzivní aplikace. Aplikace vytvořené low-code metodou jsou vysoce optimalizované, a proto reagují v jednotném designu prakticky na jakémkoli zařízení.

Připojení k externím uživatelům a dodavatelům. Low-code využívá kódovací standardy a to nejlepší z vývojové praxe. Proto je mnohem snazší propojit low-code aplikace s jinými aplikacemi, které využívají např. dodavatelé a externí uživatelé.

Další informace o možnosti využití low-code řešení Intrexx můžete zjistit na webu intranetchytre.cz nebo Intrexx-CDC.